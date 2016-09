Ca la noi, la nimeni – Tehnocrații – distrugători de țară!

Nu de azi, de ieri, Guvernul tehnocraților s-a arătat incompetenet sau de rea credință, fiind catalogat drept Guvernul Distrugerii Naționale. La un moment dat, se vehicula dorința de a vinde zăcămintele de sare ale țării. Pasența n-a ieșit, dar Compania Națională de Administrare a Drumurilor cumpără sare pentru la iarnă din import, de peste 62-65 milioane euro. Ca și cum sarea din România nu ar fi bună pentru a fi împrăștiată pe drumurile țării.

CIOLOȘ A AMANETAT AEROPORTUL OTOPENI FRANCEZILOR? Cam demult nu mai este o noutate că Dacian Julien Cioloș este extrem de generos cu companiile străine. O dezvăluire mai recentă din cotidianul Național, preluată și de agențiile de presă, ne anunța că primul ministru ”Dă Aeroportul Otopeni francezilor”. La care francezi chiar l-ar fi arvunit. Iar Triunghiul Bermudelor în care-ar putea dispărea Aeroportul Internațional Otopeni îi are ca vârfuri pe primul ministru Dacian Julien Cioloș, pe Secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor Moșteanu, dar și pe Directorul tehnocrat al Companiei Naționale Aeroporturi București, Costin Pesteanu. Se vrea ca Aeroportul Otopeni să intre pe byrsa, dar nu are, din păcate, certificarea EASA (European Aviation Safety Agency). Există suspiciunea că în doar câteva luni vor fi scoase pe bursa europeană acțiunile Aeroportului Internațional Otopeni, care are în 2016 un număr record de călători, cifrat în jur de 13,5 milioane de oameni. Deci este pe profit. Cei interesați ar putea avea șansa ca să profite din plin și să achiziționeze acțiunile la prețuri infime, întrucât Aeroportul Otopeni nu va avea certificarea EASA. Asta din pricină că Pista 1 nu este reparată, iar Pista 2 nu e dată în folosință! În felul acesta, pachetul majoritar de acțiuni va fi achiziționat la un preț de nimic!

CUTREMURUL N-A ZGUDUIT ȘI CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI MINISTRU! Ca și alți membri ai Guvernului Cioloș, Șeful Corpului de Control al Primului ministru, Valentin Mircea, s-a trezit vorbind despre cutremur. După ce s-a adresat cetățenilor că nu trebuie să aibă încredere în autoritățile statului, care-s bune numai la simpozioane, criticând IGSU, Institutul Național pentru Fizica Pământului și televiziunile de știri la anunțul cutremurului de vineri noapte spre sâmbătă, luându-se fără argumente și de Dr. Raed Arafat, ipochimenul și-a anunțat demisia! Una firească, dar neacceptată de Dacian Julien Cioloș. Un Guvern cârpit din incompetenți care nu-și fac datoria și atacă, inclusiv instituțiile statului, că în acest caz își face de cap pe mai departe. De unde trebuia doar să pregătească alegerile, acum își bate joc de România, o mai și vinde…

USR N-ARE SEMNĂTURILE NECESARE! Plângărețul de Nicușor Dan se face de ocară și dă vina pe alții că nu izbutește să strângă semnăturile necesare. Deși i-a expirat cam o treime din timpul în care ar fi trebuit să strângă 200.000 de semnături, Uniunea Salvați România n-a strâns decât 20.000 de semnături.

El chiar credea că lumea acceptă gogoșile lui? Nicușor Dan dixit: “Dacă noi nu strângem 2000 de mii de semnături, nu vom participa decât în județele în care am reușit să strângem mai mult de 1% din numărul de locuitori!” Este incorect să se respecte Legea electorală? Cine-i oare de vină că lumea nu dă doi bani pe partidul lui George Soros – Uniunea Salvați România?

ION PREDOȘANU