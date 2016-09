Ca la noi, la nimeni – Tehnocraţii se scufundă în demagogicul USR!

Cernerea şi discernerea nonvalorilor Guvernului Cioloş continuă. În primele nouă luni ale anului 2016, Guvernul Dezastrului Naţional s-a debarasat de nu mai puţin de 9 dintre miniştri. Deşi puteau fi aruncaţi peste bord chiar mai mulţi. Cel de la Agricultură nu şi-a dat demisia de onoare pentru că sigur nu are aşa ceva în dotarea lui de duşman al fermierilor români şi al oamenilor de afaceri din industria alimentară. Tot români.

A picat Musiu Achim Irimescu la o moţiune simplă parlamentară şi nu s-a retras, fiindcă-l ţine primul ministru Dacian Julien Cioloş în braţe şi-l mai susţin şi cei de la Bruxelles. A căror politică o face. Subvenţiile în agricultură nu s-au plătit, dar nici protestele fermierilor nu-l impresionează. Cu obraz gros mai sunt şi alţii din Cabinetul pretinşilor tehnocraţi ai lui Cioloş, aduşi din toate zările – de la Bruxelles la Viena – probabil cu sprijinul omului de afaceri americano-maghiar George Soros. Cel care susţine şi fundaţiile de genul celei conduse de catastrofala Doamnă Guseth, propusă de acelaşi D.J. Cioloş la Justiţie şi retrasă tot de el, noaptea pe la ora două!, direct pe Facebook. La Sănătate e păstrat tot un slugoi, dar al multinaţionalelor ce menţin preţul ridicat la medicamentele pe care nu şi le mai poate cumpăra săracul românaş.

Demagogia, servilismul şi ipocrizia guvernului tehnocrat, dar incompetent, asta în cazul în care greşelile grave în administrarea ţărişoarei încă numită Colonia România nu le fac cu intenţie! (In)Justiţia n-a rezolvat nici după aproape un an ancheta în Cazul Colectiv, incendiu programat a se produce după cum susţin cu argumente mulţi, inclusiv avocaţii firmei ce a asigurat produsele pirotehnice ale tragicului incendiu. Au murit 64 de oameni tineri, alţii sunt cu traume pe viaţă fără a exista vreun vinovat!

Singurul partid cu sânge în organe şi care s-a plasat de la început în opoziţie este ALDE, condus de Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin. Ce-i drept, şi social-democraţii lui Liviu Dragnea s-au dezis cam demultişor de autorii Dezastrului Naţional. Până şi surogatul numit Noul PNL, în care cântă vechiul PDL, au primit aprobare înaltă să nu-i mai laude pe tehnocraţi. Cărora le făceau curte asiduă, începând cu Dacian Julien Cioloş, să intre în Noul PNL!

M-a pufnit râsu’-plânsu’ ieri citind Declaraţia Zilei a Agerpres, veche de două zile, în care Demagogul fruntaş Dacian Julien Cioloş trăncănea despre patriotism. Ea nu merită reprodusă şi face de ruşine agenţia de presă naţională – adică, plătită din bani publici – ce se străduieşte să ne arate cât este de patriot Dacian Julien Cioloş. Individ care, cică, nu vrea vorbe ci fapte. Până una-alta, în cazul lui de fapte s-a ales praful de pe tobă. Iar la gogoşi precum cele din raportul prezentat luni în faţa plenului reunit al Parlamentului nu-l întrece nimeni.

Mint cu multă neruşinare şi incompetenţii de la Sănătate şi de la Transporturi. Dar parcă nici măcar unul nu-l egalează pe neica nimeni de la Ministerul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, ale cărui rezultate sunt o absorbţie ZERO! Sumele cu care se laudă sunt plăţi aferente proiectelor în derulare iniţiate în anul 2015 de Guvernul Ponta.

Acelaşi individ, ministraşul Cristian Ghinea ne ameninţă că şi-au găsit un locşor călduţ de a intra în viitorul Parlament cu sprijinul unui partiduleţ USR (Uniunea Salvaţi România): “Este un partid care într-un mod absolut remarcabil spune că acest govern a făcut lucruri bune, care trebuie să continue. Într-o lume politică în care a devenit o modă să iei în derâdere tehnocraţii există acest partid cu oameni curaţi şi care spun nu, dimpotrivă, oamenii ăştia au început ceva bun şi ar trebui să continuăm. Dat fiind că ei spun asta, au existat discuţii cu ei.”

El pretinde că şi alţi colegi îl vor urma, chit că încă prim ministrul Dacian Julien Cioloş i-a ameninţat că-i dă afară din guvern dacă se înscriu în vreun partid politic. Noul PNL se prinsese că tot scade în sondaje din pricina mariajului cu tehnocraţii.

La alegerile locale din Bucureşti, USB a fost o surpriză absolut întâmplătoare. Nou creata Uniune Salvaţi România nu va face 5% dacă se va împăna cu plombe tehnocrate. Lumea, recte alegătorii, s-au mai deşteptat!

ION PREDOŞANU

P.S. Prea Curatul Nicuşor Dan s-a făcut de ocară în Consiliul General al Bucureştilor atunci când a lăsat cardul lui de consilier general la un coleg să voteze în locul lui. El, lipsind de la locul faptei! Cât despre caţaveica de Clotilde Armand, de aceeaşi sorginte cu George Soros, nici nu merită să mai vorbim. A bătut drumul degeaba şi pe la Gorj.(Ion Predoşanu)