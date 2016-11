Ca la noi, la nimeni – Uite Bugetul, nu este Bugetul!

La noi, este ca în America. Programele guvernamentale sunt vagi şi generale – cu excepţia celor ale PSD şi al ALDE -, iar prim miniştri cu care să se meargă în campania electorală pentru parlamentare nu avem decât unul. Şi acela un răzgândac, ce ne spusese că nu se implică politic şi se retrage după expirarea mandatului. N-am avut norocul sau şansa asta. Este cazul actualului prim ministru Dacian Julien Cioloş, ce se dădea apolitic, deşi face parte din Partidul Popularilor Europeni, pe site-ul căruia se regăseşte. Acasă, face pe mironosiţa şi la rugămintea liderului Noului PNL, Alina Gorghiu-Dej, a acceptat să defileze cu pretinşii liberali, tot membri ai PPE, iar imaginea lui să fie imaginea partidului aflat la guvernare. Tot Cioloş mai este şi propunerea de prim-ministru a USR (Uniunea Soros România!), dacă noul partiduleţ încropit din fundaţiile civice sponsorizate de miliardarul american cu origini maghiare va trece pragul electoral.

Cum spuneam, omul s-a răzgândit şi nu mai pleacă la expirarea mandatului. Apreciat drept cel mai slab guvern de după 1990, ba chiar cu rezultate mai subţiri decât Guvernul PreşBăsescu-Boc, Guvernul Cioloş şi-a risipit vreo câţiva foşti miniştri şi vreo şapte ex-secretari de stat prin USR. Cu gândul de a candida şi a desăvârşi dezastrul naţional din 2016!

În vremuri normale, guvernele aveau bunul obicei şi obligaţia de a prezenta în Parlament Bugetul de stat pe anul următor. Chiar Dacian Julien Cioloş, la investire, a preluat Bugetul de stat întocmit de către hulitul pe nedrept Guvern Ponta. La investire, Guvernul Cioloş s-a folosit şi de voturile celor de la PSD, cărora le-a promis că va continua politica economică a guvernului anterior. Fără a se ţine de cuvânt! Probabil, ca o misiune primită de la Bruxelles Guvernul Cioloş a lălăit-o şi a accesat ZERO fonduri europene! Başca faptul că încet-încet a înlocuit prefecţii PSD şi secretarii de stat găsiţi pe funcţii la demisia prim-ministrului Victor Ponta şi a guvernului său. Şi se mai poate „lăuda” Musiu Cioloş cu performanţa cu cele mai multe ordonanţe de urgenţă, comparativ cu alte guverne post-decembriste. Multe dintre ele neconstituţionale şi care schimbau radical legi organice. Nu există o explicaţie pentru absenţa de la Parlament a Bugetului pe anul 2017!

Vă veţi întreba, desigur, de ce? Fie că sunt incompetenţi, dar şi pentru că nu are cine să-l ia de guler pe Musiu Dacian Julien Cioloş pentru această întârziere. O analiză a activităţii guvernării a promis că va face abia după expirarea mandatului. Dacă va mai avea timp. Întrucât, dacă va fi nominalizat pentru un nou mandat va trebui să-şi facă o echipă adevărată, formată din politicieni.

Dar ipoteza aceasta nu-i sigur că va avea sorţi de izbândă. Chit că BNR a fost atacată în ultima vreme, fie de Lucian Isar, soţul Alinei Gorghiu-Dej, fie de mass-media, dar şi de DNA care l-a trimis în justiţie pe viceguvernatorul Bogdan Olteanu, totuşi Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, mai are un cuvânt de spus. La recenta şedinţă de politică monetară de la sediul BNR, Guvernatorul Mugur Isărescu ne aminteşte de „derapaje şi riscuri, pe final de an cele mai semnificative fiind incertitudinile în construcţia bugetului public pentru 2017, care să jaloneze condiţia viitoare a politicii fiscale şi de venituri”.

Ion PREDOŞANU