Ca la noi, la nimeni – Uniunea Salvați România doreşte distrugerea Ţării!

Odată cu succesul surprinzător al Uniunii Salvaţi Bucureştiul, la alegerile locale din luna iunie, în mintea ONG-istului Nicuşor Dan, un individ aparent provenit din societatea civilă cu fundaţii susţinute financiar de către multimiliardarul americano-maghiar George Soros a încolţit ideea înfiinţării unui partid naţional – Uniunea Salvaţi România.

Să recunoaştem că obţinerea a 29% din sufragiile alegătorilor bucureşteni nu-i puţin lucru pentru o pretinsă asociaţie antipolitică şi deci anti-sistem cum se comporta Uniunea Salvaţi Bucureştiul. Asmuţită de Nicuşor Dan împotriva partidelor politice cu ştaif. El refuzase o propunere total aiurea a candidatului PNL la Primăria Generală a Bucureştilor primită din partea nepriceputului (doar la rele!) Cătălin Predoiu. Care-ar fi vrut ca, vezi Doamne, să se reunească dreapta spre a învinge PSD-ul. Care dreapta? Că doar PNL-ul de azi nu mai are nicio legătură cu liberalismul românesc tradiţional. Noul PNL este călărit de fostul PDL, şi asta se vede de la o poştă! În plus, Noul PNL face parte din Partidul Popular European(PPE) la fel ca şi mincinosul ce se dă drept apolitic Dacian Julien Cioloş.

De altfel, nici comportamentul consilierilor USB în Consiliul General al Bucureştilor nu-i unul normal. Nicuşor Dan anunţase că aceştia nu vor face alianţă cu alt partid în Consiliul General şi că vor susţine proiectele care li se par în favoarea comunităţii. Şi asta-i a doua minciună. La fel ca şi multele minciuni ale tupeistei Clotilde Armand, provenită din multinaţionale şi depistată ca agent al unor servicii de informaţii străine de România. Şi de interesele acestei năpăstuite ţări.

Iată că Uniunea Salvaţi România s-a înscris la tribunal şi se vrea un partid naţional. Chit că USB a fost lansat pe la Vaslui! Nu li se uscase bine cerneala sau tuşul negru de pe ştampila documentului ce atesta crearea USB şi Nicuşor Dan a şi devenit vocal. Cică ar susţine un nou mandat la funcţia de prim ministru al catastrofalului tehnocrat Dacian Julien Cioloş! La fel ca Noul PNL(a se citi PDL!!!) O veche zicală spune că vrabia mălai visează. Aşa vor sta lucrurile şi cu pipernicita Uniune Salvați România. La Bucureşti, Nicuşor Dan a furat startul campaniei electorale pentru alegerile locale şi a împânzit Capitala cu corturi pentru strângere de semnături contra unor promisiuni mincinoase şi un pahar cu apă rece. Are balta peşte, adică au mulţi bani fundaţiile stipendiate de multimiliardarul maghiaro-american dar cu aceleaşi obârşii ca şi Clotilde Armand!

În realitate, partidul USB este unul anti-sistem. Precum ultra-stângiştii din Spania ori cei din Grecia, ai lui Alexis Ţipras! Nici în Spania şi mai ales în Grecia partidele anti-sistem nu au făcut nimic. Ele fiind prin structură antinaţionale. Şi, evident, împotriva intereselor cetăţeanului de rând.

Aşa că, la alegerile parlamentare din toamnă USR-ului i se prevede un scor ce va fi penibil. Ca şi PMP-ul, Uniunea Salvaţi România va avea mari probleme cu depăşirea pragului electoral. După ce bucureştenii au înghiţit găluşca USB, în ţară nu se va mai repeta prostirea alegătorilor. Cel puţin în Gorj am convingerea că voturile USB vor fi sub 100!

ION PREDOŞANU