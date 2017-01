Ca la noi, la nimeni – Vânătoare de elefanţi, la Palatul Victoria!

Nici nu are importanţă cum, dar Liviu Dragnea, preşedinte al Camerei Deputaţilor şi preşedinte al PSD, a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a participa la ceremonia de investire a celui de-al 45-lea preşedinte american.

Asta după ce primise o invitaţie, că nu se ducea el, Liviu Dragnea adică, aşa de capul lui. Liderii Noului PNL şi chiar unul ce se dă drept Şeful Noului PNL nu-l scoate din penal pe Liviu Dragnea, chit că SUA are alt sistem de valori şi i-a acordat liderului social-democrat şi viză.

O politrucă insipidă, inodoră şi incoloră instalată vremelnic drept preşedinte interimar al Noului PNL, numita Raluca Turcan moare de ciudă. Şi vrea să ştie pe ce bani publici a plecat Liviu Dragnea în Statele Unite ale Americii. În loc să se bucure că un român a avut această onoare, ea bagă bâta prin gardul politicii româneşti. Şi îi este teamă că Liviu Dragnea va folosi această vizită în interes propriu pe plan intern. Oare de ce n-o fi fost invitat nici-un pretins liberal? Oare Madam Turcan nu-şi dă seama de ridicolul situaţiei?

Extrem de preocupat de problemele politicii interne, deşi trebşoara asta nu face parte din fişa postului său, Întâiul bărbat al ţării s-a iţit ieri, dis de dimineaţă la Palatul Victoria. Spre a discuta cu primul ministru Sorin Grindeanu, un om diplomat, care dacă tot s-a deplasat atâta drum l-a invitat pe preşedintele Klaus Iohannis să prezideze şi şedinţa de guvern.

Transparent, fără a avea nimic de ascuns, Sorin Grindeanu anunţase încă de marţi că nu este de acord cu punerea în discuţie a unor probleme legate de amnistie, dar nu exclude o discuţie despre graţieri, însă nu pentru infracţiunile grave.

Deşi nu-l dă isteţimea şi umorul afară din casă, acela care a prezidat discuţiile despre proiectul lansat în dezbatere publică a cuvântat cam aşa: „Sunt doi elefanţi în încăpere – ordonanţa de graţiere şi cea de modificare a codurilor penale.”

În rest, şedinţa de guvern prezidată de Klaus Iohannis s-a desfăşurat normal. Pentru că acolo erau oameni normali la cap şi care ştiu ce-i democraţia. Dovadă clară a faptului că PSD şi ALDE formează majoritatea în Parlamentul României!

Ion PREDOŞANU