Ca la noi, la nimeni – Viitorii guvernanți, legați de mâini și de picioare?!

Așa cum bănuiam, miercurea a fost o zi plină pentru Comisiile parlamentare ce au audiat posibilii viitori miniștri ai Cabinetului Grindeanu, apoi plenul reunit al Parlamentului le-a dat votul de investitură și i-au validat ca guvern PSD-ALDE. Apoi, așa cum se ințeleseseră cu Președintele Klaus Iohannis. A urmat depunerea Jurământului primului ministru Sorin Grindeanu și, rând pe rând a membrilor guvernului său.

N-a fost o instalare cu șampanie în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde-a avut loc festivitatea depunerii jurămintelor și pentru că primul-ministru Sorin Grindeanu anunțase intenția ca, la ora 21.00, să aibă loc prima ședință a guvernului. S-au pierdut multe zile din pricina întârzierilor legate de primul refuz al propunerii de nominalizare sau desemnare ca posibil prim ministru a Doamnei Sevil Shhaideh, apoi și prin imposibilitatea prezentării unui proiect al Legii Bugetului pe anul 2017. Și astăzi, va fi a doua ședință a Guvernului Grindeanu, întrucât este enorm de lucru și trebuie recuperat timpul pierdut! Ca să nu mai spunem de faptul că la preluarea guvernării Dacian Cioloș avea Bugetul pe anul 2016 gata, iar acum n-a mișcat niciun deget în sensul acesta. Simplul fapt că n-a depășit deficitul bugetar de 3% nu dă notă de trecere Guvernului ZERO, din moment ce, așa cum vom vedea mai jos, viitoarele guverne de până-n anul 2023 vor avea de furcă mult cu Banca Mondială!

Da, ați citit bine! Vom fi asistați cu japca de Banca Mondială până în anul 2023. O Bancă Mondială la a căror presiuni, să nu uităm, am privatizat și concesionat cam toate resursele și utilitățile! Și care acum, că nu mai este aproape nimic de dat de la Buget, s-a băgat singură în seamă, oferindu-și ajutorul de a ne asista cu japca și să ne învețe cum să cheltuim fondurile europene!

Pentru că în acest Memorandum lăsat moștenire de tehnocrați, reprezentanta Băncii Mondiale în România – Elisabetta Capannelli se angajează să creeze cadrul de oferire a asistenței tehnice pentru România în diferite domenii, în special pentru creșterea capacităților administrative și pentru implementarea reformelor structurale pe care Guvernul României dorește să le implementeze în contextul utilizării fondurilor europene până în anul 2023!

Cum ar veni, indiferent de culoarea politică a viitoarelor guverne ale României, acestea nu vor putea, spre pildă, să construiască un mare spital regional – și Programul de guvernare al PSD are în vedere opt spitale regionale și unul mai mare republican la București – din fonduri europene fără ca să-și dea avizul sau, mă rog, cu părerea sub formă de asistență și reprezentanții Băncii Mondiale. Iar Memorandumul acela a fost semnat exact în urmă cu un an de Aura Răducu, Ministrul Fondurilor Europene, în prezența primului ministru Dacian Julien Cioloș, dar cu știința primului bărbat al țării. Care fusese îmbârligat/îmbrobodit de vicepreședintele Băncii Mondiale Cyril Muler, jupân peste fondurile europene aflate la dispoziția României!

Am putea afirma chiar mai mult. Fiind vorba de o formă de “asistență tehnică”, specialiștii români se tem deja că viitorii guvernanți vor fi, pur și simplu, legați de mâini și de picioare, întrucât reprezentanții Băncii Mondiale vor “creiona” pașii concreți de realizarea unor asemenea proiecte de importanță națională.

Ieri, înaintea celei de-a doua ședințe de guvern, primul ministru Sorin Grindeanu le ceruse membrilor cabinetului său să treacă de la ora 9,00 pe la ministre și să aducă cele mai mari urgențe ale fiecărui minister!

