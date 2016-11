16 ani de la moartea jandarmului ucis într-o discotecă din Târgu-Jiu

Reprezentanții Jandarmeriei Gorj au marcat, duminică, 16 ani de la tragicul eveniment care a avut loc la o discotecă din municipiul Târgu-Jiu, în urma căruia George Răzvan Marchiș a căzut la datorie. Eroul jandarm sublocotenent post mortem și-a pierdut viaţa în luna noiembrie a anului 2000, în discoteca Vox, în timpul executării unei misiuni de ordine publică. ”În fiecare an, în aceste zile, în amintirea eroului jandarm, s-au desfășurat la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Tudor Vladimirescu” Gorj, slujbe și rugăciuni religioase oficiate de către preoți, fiind păstrate momente de reculegere şi depuse coroane și jerbe de flori la monumentul eroului jandarm amplasat în curtea unității, cât și la placa comemorativă dispusă în centrul municipiului Târgu-Jiu. Sala de tradiții a unității găzduiește Galeria Eroilor, în care se află expus un fotodocumentar, prin care sunt exemplificate detaliile tragediei întâmplate în urmă cu 16 ani. Pentru prima dată de la tragedie, în acest an, în luna august, unitatea a fost vizitată de fratele eroului jandarm împreună cu familia sa și alte rude, care au dorit să vadă monumentul. Fratele său a declarat că unul dintre copiii săi poartă numele eroului jandarm. Fapta eroului nu va fi uitată de colegii jandarmi, care îl vor omagia an de an pentru amintirea acestuia”, a precizat Alin Ivan, purtătorul de cuvânt al IJJ Gorj.

Pe 13 noiembrie, în anul 2000, tânărul de 23 de ani, angajat al Jandarmeriei, a intervenit pentru a aplana un scandal izbucnit între câțiva tineri de etnie romă și ceilalți petrecăreți. Acesta a fost grav rănit în timpul conflictului și a murit după două zile, în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Urgență din București. Anchetatorii au stabilit că scandalul ar fi început în momentul în care un bărbat zis ”Calu” a spart câteva sticle și l-a amenințat cu bătaia pe barman. La faţa locului, pe timpul încercărilor de aplanare a conflictului, şeful patrulei a fost lovit de mai mulţi tineri, iar jandarmul George Răzvan Marchiş s-a interpus între acesta şi agresori pentru a-l apăra, însă a primit mai multe lovituri puternice la cap. În dimineaţa zilei de 13 noiembrie 2000, George Răzvan Marchiş a decedat. Agresorul a primit 20 de ani de închisoare, fiind condamnat și fratele său.

