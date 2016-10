Accident mortal la Brănești!

Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 66 de ani din Brănești, care, ieri dimineață, a murit strivit între cei doi cai ai săi pe care îi aducea de pe câmp spre casă. Constantin Nuță a plecat dimineața devreme după animale, știind că șoseaua europeană pe care urma să o traverseze se aglomera în orele următoare. Chiar și așa, un șofer din Dolj, de 47 de ani, nu a putut să îl mai evite și a lovit în plin unul dintre cai. Animalul a fost proiectat în stăpânul său și în celălalt cal, Nuță fiind prins între animale și aruncat apoi pe carosabil, decesul său producându-se imediat.

“Eu când am ieșit din curte l-am văzut pe șofer cum încerca să îi facă manevre de resuscitare vecinului. Era însă mort, nu mai avea ce să îi facă. Am vorbit cu șoferul un pic, atât cât s-a putut, și mi-a spus că nu a mai avut cum să îl evite, că i-ar fi apărut din scurt, în față”, a declarat unul dintre localnicii ajunși la locul accidentului imediat după producerea nenorocirii. Soția celui decedat parcă a presimțit ce necaz avea să se abată asupra familiei ei, dar spune că nu a reușit să își convingă bărbatul să rămână acasă.

“I-am spus să nu plece așa de dimineață de acasă că e întuneric și poate nu îl vede cineva când traversează drumul. A zis că mai târziu se aglomerează șoseaua și îi e și mai greu să aducă caii spre casă. Am văzut că nu mai vine, dar m-am gândit că rămâne pe câmp cu ei. M-a sunat apoi o nepoată care mi-a zis să vin că l-a lovit mortal o mașină. Nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa ceva”, a explicat soția îndoliată. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost ridicat și dus la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Pe numele șoferului a fost întocmit un dosar penal în care acesta este acuzat de ucidere din culpă.

Gelu Ionescu