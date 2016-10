Acțiunile CE Oltenia, scoase la vânzare de Stat

Statul va scoate la vânzare acțiuni la Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica, Compania Națională Aeroporturi București, CNAPM Constanța și Salrom, dar va rămâne acționar majoritar la aceste societăți considerate strategice, conform unui memorandum publicat, marți, de Executiv.

Sumele obținute din vânzarea acțiunilor vor rămâne la dispoziția companiilor și vor fi utilizate pentru finanțarea programelor de investiții. De asemenea, statul va pierde/reduce pachetul de acțiuni deținut la Rompetrol, Sanevit 2003 Arad și la 22 de societăți din subordinea Agenției Domeniului Statului, sumele obținute din vânzarea acțiunilor urmând să fie virate la Trezoreria statului, conform prevederilor OUG privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare (FND).

“Urmare a discuțiilor avute la nivelul Guvernului, s-a agreat că diversificarea acționariatului în cadrul acestor întreprinderi, prin valorificarea de pachete minoritare, poate fi un lucru benefic pentru eficacitatea și profitabilitatea acestora. Astfel s-a convenit identificarea de către instituțiile publice implicate în privatizare a unor pachete de acțiuni deținute la unii operatori economici la care exercită calitatea de acționar în numele statului, pentru care urmează să se demareze operațiunea de vânzare de acțiuni (ex. cesiune de acțiuni, majorare de capital social prin emisiune de acțiuni), potrivit prevederilor legale în vigoare”, se menționează în memorandum.

Conform acestuia, instituțiile publice cu atribuții în activitatea de privatizare au formulat o serie de propuneri în acest sens. Astfel, Ministerul Energiei va derula la Complexul Energetic Oltenia SA și la Hidroelectrica oferta publică primară de majorare de capital de 15,29% și, respectiv, 15%, pe piața de capital, în timp ce, la Rompetrol, se are în vedere vânzarea unui pachet de acțiuni de 26,6959% din acțiunile deținute de stat, prin licitație publică cu strigare.

Documentul mai menționează că listarea unor pachete de acțiuni deținute de stat la întreprinderile publice conduce la eficientizarea lor operațională, îmbunătățirea capitalizării, creșterea transparenței și a guvernanței corporative, iar diminuarea participațiilor deținute de stat la întreprinderile publice nu mai este impusă de nevoia creșterii veniturilor publice unde situația s-a ameliorat. În acest context, sumele obținute din vânzarea acțiunilor după listare pot fi utilizate la finanțarea proiectelor de investiții ale întreprinderilor publice, în cazul majorării capitalului social prin emiterea de noi acțiuni sau pentru diminuarea datoriei publice sau constituirea de fonduri naționale de investiții, în cazul vânzării acțiunilor deținute.

A.S.