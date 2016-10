Afacerist arestat după descinderi

Trei persoane au ajuns joi în arest, după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Piteşti au efectuat, miercuri, 72 de percheziţii pe raza judeţelor Gorj, Argeş, Constanţa, Vâlcea, Teleorman, Maramureş, Hunedoara, Sibiu şi Alba, la locuințele unor suspecți acuzați de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, tăiere de arbori şi furt de arbori, fals în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea şi dare de mită. Primul încătușat a fost un afacerist din Vâlcea, Virgil Covercă, din localitatea Păușești Otăsău, care se află dupăgratii alături de doi suspecți cu funcții de conducere din firma sa.

„Dispune luarea măsurii arestării preventive, faţă de inculpaţii : Covercă Virgil, Eriţoiu Nicolae şi Huidu Adriana, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.10.2016, până la data de 11.11.2016, inclusiv. Cu drept de a formula contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, a stabilit, joi,Tribunalul Argeș.

Totodată, mai multe persoane din Gorj, din cadrul unor firme care se ocupă cu livrarea materialului lemnos, au fost conduse la audieri, la Pitești. În urma declarațiilor, 12 persoane au fost puse sub control judiciar. În total, 15 percheziții au fost efectuate la nivelul întregului județ.

“În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2011, suspectul C. V., administrator al unei societăţi comerciale care avea ca obiect principal tăierea şi rindeluirea lemnului a iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni. La grupul infracţional organizat au aderat mai mulţi angajaţi ai societăţii comerciale administrate de către suspect, precum şi alte persoane ce au avut sau au relaţii comerciale cu respectiva societate”, au precizat reprezentanții DIICOT. Acuzațiile nu se opresc aici. “S-a reţinut că, în perioada 2014-2016, suspectul C. V. a coordonat activităţile infracţionale desfăşurate de către membrii grupului infracţional organizat, referitoare la tăierea fără drept de arbori, la sustragerea de material lemnos, la transportul, la primirea materialului lemnos, la prelucrarea materialului lemnos, la valorificare, la vânzarea utilajelor, a cherestelei, precum şi la însuşirea de sume de bani din gestiunea societăţii comerciale. Activităţile infracţionale au fost desfăşurate de către angajaţii societăţii sub coordonarea administratorului, în funcţie de activitatea pe care o desfăşurau în cadrul societăţii. În cazul tăierilor ilegale, suspectul C. V. le trasa sarcini echipelor de exploatare în sensul ascunderii urmelor de tăiere ilegală, prin folosirea vopselei de culoare roşie ce trebuia aplicată pe alţi arbori, după ce arborii anterior semnaţi de către organele silvice erau tăiaţi, scoaterea cioatelor aferente arborilor tăiaţi ilegal. Ulterior, lemnul era prelucrat în cadrul unei fabrici din judeţul Vâlcea şi apoi transportat în Portul Constanţa pentru export către ţările arabe. Din punct de vedere contabil, cheresteaua a fost subfacturată în cadrul unui circuit format din patru societăţi comerciale, diferenţa de bani nefiscalizată fiind însuşită de către membrii grupului infracţional. De asemenea, anumite societăţi din cadrul circuitului economico-financiar au beneficiat şi de sume foarte mari, cu titlu de rambursări de T.V.A.. Prejudiciul cauzat numai pentru un an din perioada investigată a fost stabilit la o valoare de aproximativ 4.000.000 euro”, se precizează într-un comunicat de presă al DIICOT. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, cinci laptopuri, 362.335 de lei, bijuterii din aur, cinci ceasuri din aur şi 7600 euro.

Loredana Fîciu