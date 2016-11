Agricultura și învățământul, proiecte prioritare pentru candidatul independent Călinoiu

Însănătoșirea sistemului educațional și agricultura sunt două dintre domeniile pe care le are în vizor candidatul independent la Camera Deputaţilor Ion Călinoiu. Acesta a prezentat luni, într-o conferinţă de presă, aceste două proiecte menţionând că Gorjul are nevoie de alternative în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, fiind un judeţ monoindustrial.

Proiectul “Agricultură – potenţial maxim – măsuri radicale”, prezentat presei de către Ion Călinoiu, cuprinde mai multe direcţii de dezvoltare a acestei ramuri în judeţul Gorj, printre care măsuri cu privire la descentralizarea finanţării şi subvenţiilor, asocierea agricultorilor, stoparea vânzării terenurilor către firme străine, susţinerea întreprinzătorilor care vor să se implice în producerea de alimente bio, reglementarea legală a cadrului de colaborare între producătorii agricoli şi cei care asigură desfacerea pe piaţă a produselor lor, realizarea cadastrului agricol şi o iniţiativă legislativă care să vină în ajutorul apicultorilor. “Într-un judeţ monoindustrial, în care previziunile despre minerit nu sunt deloc optimiste, datoria unui parlamentar se împarte în două direcţii. Prima, firesc, este aceea de a găsi căi şi soluţii pentru redresarea ramurii principale pe care se bazează economia judeţului. A doua, este nevoie de alternative. Alternativa este proiectul care se referă la agricultură. Este nevoie de iniţiative legislative pe care le voi promova în vederea nu doar de redresare economică a judeţului Gorj, dar şi restabilirea unui echilibru la nivel naţional, pentru că ele sunt valabile pentru întreaga ţară”, a afirmat Ion Călinoiu.

Prin al doilea proiect, “Învăţământul = prioritate”, Călinoiu susţine readucerea şcolilor de meserii pe loc prioritar în România, măsuri adresate tinerilor dascăli, cum ar fi indemnizaţie de instalare egală cu salariul de profesor, în primul an de activitate, un spor de 25% la salariu celor care vor preda în mediul rural, acordarea tichetelor de masă şi locuinţe de serviciu pentru cei care nu locuiesc în localitatea unde predau sau asigurarea chiriei, în cuantum de până la 250 euro lunar, de către autorităţile locale, şi înfiinţarea unui program naţional pentru susţinerea tinerilor cu rezultate excepţionale la învăţătură. “O ţară în care sistemul de educaţie este dezastruos nu poate spera la evoluţie. Una dintre marile mele preocupări, ca parlamentar, este reprezentată de însănătoşirea sistemului educaţional din România şi, implicit, din judeţul nostru. Nu am pretenţia de a fi eu cel care deţine adevărul absolut, este o chestiune de politică majoră, care trebuie asumată la nivel guvernamental, dar am câteva propuneri legislative, benefice pentru noi toţi, pentru care mă voi zbate să fie implementate”, a mai punctat Călinoiu.

A.S.

Proiectul „AGRICULTURA- POTENȚIAL MAXIM-MĂSURI RADICALE”

Inițiativele legislative pe care le voi promova au în vedere nu doar redresarea economică a județului Gorj, care reprezintă principala mea preocupare, dar și restabilirea unui echilibru la nivel național, pentru că ele sunt valabile pentru întreaga țară.

Liniile directoare pe care îmi voi baza acțiunile de parlamentar, în această directie, sunt:

1. Stoparea vânzării României la metru pătrat. Peste 40 la sută din terenul arabil al țării nu ne mai aparține, este deja în proprietatea unor companii străine. Acest lucru trebuie să înceteze. Nu sunt anti-european, nu mă opun normelor Uniunii Europene, mă opun vânzării țării la bucată.

2. Agricultură cu specialiști. Nimic nu se face fără educație. Școala românească nu mai produce specialiști în agricultură, iar agricultura modernă are nevoie de oameni pregătiți. Voi susține reînființarea specializărilor agricole în liceu, școli de meserii de profil, o pregătire practică eficientă și susținută, prin reînființarea atelierelor în școli și adaptarea programelor universitare pentru a face față provocărilor actuale.

3. Asocierea- o prioritate. “Unde-s doi, puterea crește” nu e doar o vorbă în vânt. E o realitate. Voi susține ideea de asociere, nu doar ca și concept, dar și ca intervenție a statului, pentru a fi asigurate facilități asociațiilor agricole: facilități fiscale, suport pentru achiziționarea de utilaje, suport gratuit pentru informații și aplicare în vederea obținerii de fonduri europene, etc.

4. Fermierul- stâlpul țării. Voi fi susținătorul micilor întreprinzători în agricultură. Nu doar în Gorj, în toată țara, oamenii muncitori trebuie ajutați să se dezvolte pe pământul lor. Voi susține sprijinirea fermierilor, a micilor întreprinzători, nu doar să-și cultive pământul, dar și să-și vadă munca plătită, eficientă. Cred în succesul micilor fabrici de prelucrare a laptelui și cărnii, al fabricilor de conserve de casă, de prelucrare a fructelor și legumelor, pe bază de rețete tradiționale. Stimularea micilor întreprizători, în acest domeniu, va fi una din prioritățile mele.

5. Protecție pentru agricultori. Voi susține un sistem de asigurări care sa-i pună la adăpost pe agricultori de capriciile vremii, de calamitățile naturale, de accidente și alte evenimente neprevăzute.

6. Recuperarea pământului. Voi iniția și voi susține un proiect legislativ care să ajute la refacerea și reconstrucția ecologică a zonelor eliberate de sarcini industriale. Pământul afectat de minerit, de exemplu, trebuie făcut din nou să producă. Voi susține norme și reglementări care să-i ajute pe întreprinzătorii care vor lua acest aspect în serios și vor dori, împreună cu autoritățile locale, să reconstruiască zonele afectate de lucrări industriale. O prioritate pentru mine o să fie trecerea acestor terenuri în proprietatea și administrarea primăriilor din zonele industriale, iar apoi sprijinirea întreprinzătorilor care vor să le refacă, prin parteneriate cu autoritățile locale și suport legislativ eficient.

7. Descentralizarea finanțării și subvențiilor. Voi susține o inițiativă legislativă care să crească autoritatea unităților administrativ teritoriale. A.P.I.A. să fie în subordinea primăriilor, nu a Ministerului Agriculturii, să ofere consultanță de specialitate, iar fondurile destinate agricultorilor să fie monitorizate și acordate de primării.

8. Fermele ecologice-o prioritate. Voi sustine agricultura ecologică și pe întreprinzătorii care vor dori să se implice în mica producție de alimente-bio.

9. Parteneriatul producător-consumator. Voi susține reglementarea legală a cadrului de colaborare între producătorii agricoli și cei care asigură desfacerea pe piață a produselor lor.

10. Pădurea- Prioritate națională. Voi susține o inițiativă legislativă care să îi trateze pe cei care defrișează pădurile ca pe criminali. Nu văd altă soluție decât pedeapsa cu închisoarea, atâta timp cât amenzile nu sperie nici o companie care ne taie pădurile. Simultan, voi propune măsuri pentru sprijinirea românilor săraci pentru a-și asigura lemnele de foc, subvenții și un cadru legal protectiv pentru ei. Nu românii săraci ne lasă fără păduri. Companiile, în special cele străine, trebuie oprite din jaful pe care îl fac.

11. Cadastrul agricol. O măsură necesară, modernă, pentru restabilirea priorităților, pentru adaptare, pentru tehnologizare și impunerea coerenței în agicultură. Fiecare teren agricol trebuie monitorizat, iar cadastrul agricol va impune un sistem eficient de monitorizare la nivel național.

12. Apicultura-tradiție și necesitate. Voi susține dorințele și nevoile iubitorilor de albine. Le cunosc și sunt importante pentru mine. Astfel, voi susține o inițiativă legislativă care să aibă în vedere următoarele :

– majorarea sprijinului financiar/subvențiilor prin Programul Național Apicol

– simplificarea procedurilor de atragere de fonduri europene

– limitarea sau interzicerea folosirii în agricultură a anumitor pesticide și insecticide dăunătoare albinelor

– limitarea sau interzicerea folosirii de plante modificate genetic (de ex. plantele autopolenizatoare)

– restricționarea accesului produselor apicole de proastă calitate în majoritatea cazurilor și la prețuri de dumping provenite din alte țări, îndeosebi din afara UE (China, Ucraina, Republica Moldova, etc.), protejarea producției interne, precum și control mai riguros la rafturile supermarketurilor

– acordarea de sprijin, subvenții și facilitați pentru exportul de miere și alte produse apicole

– revitalizarea institutelor de cercetare și dezvoltare în apicultură pentru crearea de material genetic mai rezistent și mai productiv

– protejarea masivelor melifere existente de la distrugere și crearea de noi astfel de masive (salcâm, tei, etc. – în zonele miniere in Gorj, de unde s-a extras cărbunele), precum și culturi melifere (rapiță, floarea soarelui, etc.)

– încurajarea consumului intern de produse apicole (de ex. introducerea si subvenționarea unui program în școli, asemănător cu “cornul și laptele”)