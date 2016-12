ALDE Gorj! Poziția 3 pe buletinele de vot!

Echipa ALDE Gorj îndrumă gorjenii să voteze poziţia 3 pe buletinele de vot, duminică 11 decembrie. Scarlat Iriza, candidatul pentru Senat, și Dian Popescu, candidat la Camera Deputaților, luptă pentru a ridica nivelul de trai al gorjenilor.

ALDE Gorj pentru că:

– avem o echipă care are candidați tineri alături de candidați cu experiență. Oameni care au făcut ceva pentru Gorj și oameni bine pregătiți.

-cu toții vom lupta pentru Gorj, astfel încât să ridicăm nivelul de trai al gorjenilor.

– ALDE va lupta pentru ca gorjenii să beneficieze de un drept fundamental în aceste timpuri, într-o țară modernă, acela al confortului în propria locuință, a unui nivel de trai decent. Nu vrem să mergem pe un concurs de populism.

– ALDE, ca partid liberal și responsabil, vine cu altă abordare, și anume, creșterea economică trebuie să se bazeze pe investiții. Avem o singură variantă: să investim în viitorul nostru!

– atunci când am fost la guvernare am dovedit că aducem beneficii directe pentru mehedințeni. De exemplu, în guvernarea Tăriceanu am dovedit că aducem creștere economică, creăm locuri de muncă și creștem salariile. Tot guvernul Tăriceanu a dublat salariile și pensiile românilor, au fost create 585.000 de noi locuri de muncă. De asemenea, am introdus cota unică de 16% care a scăzut impozitul pe venituri, iar puterea de cumpărare a românilor a crescut cu peste 60%. Oamenii trebuie să voteze ALDE, deoarece ALDE s-a luptat pentru reducerea TVA la alimente la 9% și reducerea TVA la toate produsele la 20%.

