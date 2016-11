Călinoiu vrea să bată la ușile ministerelor, de mână cu primarii gorjeni

Ion Călinoiu, candidatul independent la Camera Deputaților, a început în forță campania electorală. În deplasările sale în județ, Călinoiu le-a explicat gorjenilor ce vrea să facă, în calitate de deputat, pentru a-i sprijini. Candidatul independent a argumentat că, de fapt, ceea ce intenționează să facă este însăși menirea de bază a unui parlamentar, cu precădere a unui ales în Camera Deputaților. Călinoiu le-a explicat alegătorilor că un deputat este, în primul rând, puntea de legătură între administrația locală și instituțiile centrale. Mai pe scurt, este omul care trebuie să meargă, de mână cu primarii localităților și să bată pe la ușile ministerelor, pentru a-i ajuta să obțină mai ușor bani pentru comunele pe care le administrează.

“Mulți cred că a fi deputat înseamnă să faci propuneri legislative și să ridici mâna în plen, conștient sau nu de ceea ce votezi. Eu spun că nu e așa. O mare parte din cei pe care i-am avut în Parlament au uitat ce trebuie să facă pentru oamenii care i-au ales. Au uitat că au telefoane la care trebuie să răspundă, au uitat că primarii cu care au mers în campanie au nevoie de sprijin. Și știu asta foarte bine, pentru că, de multe ori, a trebuit să fac eu, ca președinte al Consiliului Județean Gorj, ce ar fi trebuit să facă ei, ca parlamentari. În primul rând, ca deputat, trebuie să iei de mână primarii din județ, să bați pe la ușile ministerelor, să le deschizi uși, ca să poată obține bani pentru dezvoltare locală. Așa își ajută un deputat oamenii care l-au ales. Așa vreau să ajut eu, asta vreau să fac. Și nu îmi trebuie nici o armată de oameni politici în spate și nici un partid. Ba mai mult, eu, dacă nu sunt în nici un partid, merg cu orice primar de mână la București, indiferent de culoarea politică. Așa am făcut și până acum, așa fac în continuare. Cum am spus, am drumul meu, de la care nu m-am abătut în ultimii 20 de ani și de la care nu vreau să mă abat. Da, un deputat face și propuneri legislative, votează în plen, dar asta înseamnă că trebuie să știe și realitățile comunei, orașului sau județului unde a fost ales. Și eu le știu foarte bine, după 20 de ani în care am fost la conducerea județului, ca vicepreședinte, iar apoi ca președinte al Consiliului Județean Gorj”, a declarat Ion Călinoiu.

M.P.