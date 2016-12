Candidatul Călinoiu, printre alegătorii din Piața Centrală din Târgu-Jiu

Candidatul independent la Camera Deputaților, Ion Călinoiu, a fost prezent alături de cumpărători și vânzători, duminică, în Piața Centrală a municipiului Târgu-Jiu.

“Duminică dimineață am avut plăcerea să mă întâlnesc cu alegătorii, în Piața Centrală din Târgu-Jiu. M-am bucurat să fiu în mijlocul lor, m-a bucurat căldura lor, m-a bucurat modul direct în care am comunicat, același pe care gorjenii l-au găsit la mine în toți cei 20 de ani de muncă în administrație.

Una dintre întrebările lor e cea pe care o primesc la toate întâlnirile este de ce candidez independent și de ce m-am despărțit de PSD.

Răspunsul pe care îl dau e însă simplu. Nu eu m-am despărțit de PSD, nici de oamenii extraordinari cu care am colaborat, primari, factori de decizie din administrație, membrii și simpatizanți. Conducerea partidului s-a despărțit de mine, într-un mod neașteptat pe care, ca și gorjenii care întreabă, nici eu nu l-am înțeles.

Dorința mea de a continua proiecte importante pentru Gorj, proiecte care au însemnat o muncă imensă, județul bătut cu pasul, timp de 20 de ani, precum și promisiunile pe care le-am făcut gorjenilor pe care nu-mi permit să-i dezamăgesc, au fost determinante pentru decizia de a candida ca independent pentru Camera Deputaților”, a precizat Ion Călinoiu.

Acesta susține că este “Independent, dar niciodată singur!” fiind convins că gorjenii îi vor oferi votul lor pe 11 decembrie.

A.S.