Candidatul independent Călinoiu susține înființarea Mixului Energetic

În cadrul unei conferințe de presă, Ion Călinoiu, candidat independent la Camera Deputaților, a prezentat noi proiecte pe care vrea să le susțină în Parlamentul României. Unul privește înființarea Mixului Energetic, proiect pe care l-a propus încă de acum 3 ani de zile.

“Proiectul meu de candidat constă într-o promisiune: că o să mă ţin de cuvânt cu tot ce promit că o să fac, de pe poziţia de deputat, aşa cum mi-am respectat promisiunile şi ca preşedinte al Consiliului Judeţean. Am lansat, în această campanie, mai multe idei şi proiecte. Continuarea proiectelor locale începute împreună cu primarii din localităţile gorjene este, în continuare, o prioritate pe agenda mea şi va fi. Voi rămâne acelaşi partener pe care se pot baza cei cu care am început aceste proiecte”, a declarat Călinoiu, înainte de a le vorbi jurnaliștilor despre proiectul care, în opinia sa, va ajuta mult Complexul Energetic Oltenia.

“Proiectul înfiinţării Mixului Energetic îl susţin de multă vreme, el fiind inclus şi în Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj. Acesta este, de altfel, unul extrem de important pentru viitorul Gorjului. Am observat că ideea a fost preluată şi de contracandidaţii mei, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Înseamnă că partidele din care provin aceştia vor susţine, în Parlament, propunerile mele legislative în acest sens”, a menționat Călinoiu, povestind faptul că a propus acest proiect cu 3 ani în urmă. “Ca președinte executiv al PSD Gorj, am propus o rezoluție, în acest sens, în data de 1 octombrie 2015. Aceasta rezoluție a fost adoptată și a devenit, cel puțin pentru mine, un act major de asumare politică. Mi-a fost greu să înțeleg de ce această UNICĂ soluție de stabilitate pentru sistemul energetic național nu a fost susținută cu mai multă fermitate de conducerea națională a PSD, de ce guvernul PSD nu a impus realizarea Mixului Energetic, având majoritatea parlamentară care i-ar fi permis adoptarea legii necesare. Acum, în campania electorală, văd mulți contracandidați care încearcă să-și asume Mixul Energetic. I-aș întreba, pe unii: de ce n-ați făcut-o când ați condus Guvernul? I-aș întreba, pe ceilalți: de ce n-o faceți acum, când vă asumați actualul Guvern”, a completat candidatul independent.

Domenii de interes pentru alegători

Aşa cum a comunicat pe perioada campaniei, proiectul lui Călinoiu de candidat cuprinde toate domeniile de interes pentru alegători: Drumul Expres Calafat-Craiova-Filiaşi-Târgu Jiu-Petroşani, facilităţile speciale pentru tinerii medici şi profesori, menite să-i păstreze pe aceştia în România, creşterea autonomiei autorităţilor locale şi înfiinţarea de incubatoare de Start-Up -uri în fiecare localitate, sprijinirea producătorilor agricoli pe întreg lanţul de producţie, inclusiv pentru depozitare şi desfacerea pe piaţă, trecerea APIA în subordinea primăriilor, sprijinirea asocierii furnizorilor de produse turistice, stoparea vânzării terenurilor din România către străini.

“În ceea ce priveşte priorităţile, toate proiectele sunt la fel de importante pentru mine. Nu am lansat proiectul meu de candidat doar ca să spun nişte vorbe în vânt. Eu chiar vreau să fac tot ce am promis”, a subliniat Călinoiu.

În opinia acestuia, votul pe listă implică o oarecare depersonalizare a candidaţilor, asta atunci când ei reprezintă partide politice. “Pentru că un candidat independent, cum sunt eu, stă în faţa alegătorilor, el şi proiectele lui, lista poate promova şi candidaţi care ajung parlamentari pe valul simpatiei politice pentru partidul în sine, deşi ei, ca persoane, n-ar obţine niciodată votul alegătorilor. Şi sunt destule exemple cu parlamentari aleşi pe liste care, ajunşi în Parlament, n-au deschis gura să susţină o iniţiativă personală, tot mandatul. Unii dintre ei candidează din nou, bazându-se pe protecţia listei. Eu am candidat uninominal şi ca preşedinte al Consiliului Judeţean, deci situaţia de a fi acum faţă în faţă cu alegătorii, singur, nu e una pe care să o experimentez prima oară. Consider că şi în politică, la fel ca în viaţă, oamenii ar trebui să sfinţească locurile. În concluzie, avantajele votului pe listă sunt pentru candidaţii slabi. Iar dezavantajele sunt pentru cei reprezentaţi slab de aceştia, deci pentru alegători”, a conchis Călinoiu.

A.S.