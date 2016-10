Candidatul Tudor susține creșterea natalității în Gorj

Prin intermediul unui comunicat de presă, candidatul UDMR Gorj la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților, Tudor Cristian Gheorghe, a arătat că susține scăderea impozitelor pe venit pentru creșterea natalității.

“Consider ca sporul natural pozitiv al populației ar trebui să fie o țintă de dezvoltare, la fel ca rata creșterii economice, inflația etc. Ultimele date de la INS ne arată că sporul natural al populației se menține negativ și la nivel național și la nivelul județului Gorj. Doar în luna iulie a acestui an ne-au părăsit 301 persoane și s-au născut 260. Și e una din lunile moderate în această privință. În februarie a.c. în județul nostru numărul celor decedați a fost dublu față de numărul celor născuți”, a transmis Tudor.

“Cred că, alături de măsuri clare privind creșterea numărului locurilor de muncă bine plătite, acces mai ușor la locuințe, alocații de stat pentru copii indexate, adoptarea unor facilități fiscale sustenabile ar determina familiile să facă mai mulți copii. Mă refer, în acest caz, la familiile care au venituri. Pentru familiile cu mulți copii, fără venituri, se impun alte măsuri de ordin social, economic și juridic, de care voi vorbi în comunicările mele publice viitoare. Voi iniția în Parlament măsuri de reducere a impozitului pe venit pentru membrii familiilor cu mai mulți copii. Astfel, cei care au doi copii vor beneficia de 4% -reducere, cei care au trei copii – 6% reducere, iar cei cu 4 copii – 8 % reducere. Este un pas corect care se poate face! Cred că politicienii responsabili trebuie să promită doar ceea ce pot să și facă!”, a conchis candidatul UDMR.

A.S.