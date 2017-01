Casă distrusă într-un incendiu la Târgu-Jiu

Un necaz mai mare nici că se putea întâmpla pentru o familie de gorjeni, care și-au văzut, duminică noaptea, o casă recent construită cum s-a făcut scrum în doar câteva minute. Flăcările au cuprins locuința de la marginea municipiului Târgu-Jiu, în condițiile în care într-una din camere se aflau proprietarii și doi copii minori, nepoții acestora, oamenii apucând doar să iasă afară și să se salveze la timp. Nimeni nu avea idee cum de a fost posibil ca focul să se extindă într-un timp foarte scurt la întreaga construcție, mansarda casei fiind în totalitate din lemn, proprietara menționând că, cel mai probabil, un coș de la o sobă ar putea fi cauza nenorocirii. “Eu eram în casă, dar nu am observat focul decât foarte târziu. Probabil o fi fost vreo problemă la coșul de la sobă, nu știu ce să spun. În sobă nu am băgat lemne mai multe ca de obicei”, a declarat femeia, vizibil marcată de nenorocire.

Un vecin a sărit în ajutorul familiei înainte de a fi prea târziu, oamenii reușind să se salveze din calea flăcărilor până la venirea echipajelor de pompieri. “Casa mea e lângă a dumnealor și norocul că eu am observat flăcările. Am sărit, am strigat la ei, erau bunicii în casă și copii. Eu am luat copiii, am ajutat-o și pe vecina să fugă, iar vecinul s-a descurcat singur. Din păcate, stăm pe o stradă care numai stradă nu se poate numi. Nu avem rețea de hidranți, nu e acces facil pentru echipajele de intervenție, de asta a și ars totul”, a spus bărbatul. Lipsa hidranților a făcut ca ISU Gorj să mobilizeze la locul incendiului nu mai puțin de patru autospeciale, una dintre ele fiind folosită pentru alimentarea celorlalte trei care interveneau pentru a lichida incendiul. Lupta cu flăcările a durat peste o oră, din casa făcută scrum neputând fi salvate prea multe lucruri. Prejudiciul a fost estimat la peste 400.000 de lei, casa fiind construită în cursul anului trecut, proprietarii neapucând să se bucure prea mult de munca lor.

Gelu Ionescu