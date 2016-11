Cetățenii din Țicleni îndrăznesc să creadă în PSD!

Candidații Partidului Social Democrat Organizația Județeană Gorj la Camera Deputaților și Senat Mihai Weber, Andrei Maioreanu, Claudiu Manta și Alin Văcaru, au fost prezenți, miercuri, în orașul Țicleni.

Din staff-ul de campanie au mai făcut parte președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, șeful de campanie, Ciprian Florescu, dar și consilierul județean Gheorghe Bucălăete.Întreaga echipă a vrut să transmită cetățenilor din Țicleni faptul că România are un potenţial uriaş de a dezvolta economia în zona de IT, în agricultură, în industria manufacturieră, în industria auto sau alimentară.

Noi spunem fiecărui român: îndrăzneşte să crezi că viitorul tău este aici, acasă. Obiectivul PSD este să avem mai mulţi români în clasa de mijloc. Fiecare cetăţean şi fiecare familie care munceşte din greu trebuie să aibă şansa de a face parte din clasa de mijloc, adică să aibă o slujbă bine plătită, acces la o educaţie de top, servicii medicale de calitate şi banii pentru a îşi permite o vacanţă pe an, în familie. PSD vrea să readucă România pe creştere şi să ridice nivelul de trai al românilor pentru a face parte din clasa mijlocie.

M.P.