Cioloș dă semnalul la Târgu-Jiu

Premierul Dacian Cioloş a participat, miercuri, la vernisajul expoziţiei de artefacte şi fotografii intitulată “Personalităţi ale Marelui Război”, organizată în Holul Oglinzilor din Palatul Victoria. “Prin această expoziţie şi prin evenimentele, prin comemorarea pe care o să o facem săptămâna aceasta, vineri, la Târgu-Jiu, dăm semnalul şi începem practic evenimentele din cadrul Centenarului. După cum ştiţi, am creat în cadrul Guvernului, la Cancelarie, un departament condus de un secretar de stat care se ocupă de organizarea acestor evenimente. Ideea comemorării acestui Centenar este, pe de o parte, să comemorăm memoria celor care au făcut Marele Război şi care au permis Marea Unire, eroii cunoscuţi, dar mai ales eroii anonimi, datorită sacrificiului cărora am putut să facem şi să construim România Mare”, a afirmat premierul, la începutul şedinţei Executivului.

El a menţionat că până la sfârşitul anului 2019 se vor celebra mai multe evenimente cu valoare istorică. “Dincolo de asta, cred că e important să folosim aceste evenimente şi pentru a ne proiecta în viitor şi pentru vedea în ce fel construim pe istorie România modernă”, a punctat prim-ministrul.

Cioloş le-a cerut miniştrilor ca în următoarele săptămâni, înainte de sfârşitul lunii noiembrie, să prezinte proiectele naţionale dedicate Centenarului.

“Să listăm şi acele proiecte pe care ni le asumăm la nivel naţional şi pe care le propunem să le dedicăm Centenarului, proiecte din domeniul infrastructurii, (…) educaţiei, sănătăţii, din domeniile importante de dezvoltare a societăţii, pe care le avem în vedere şi pe care ni le asumăm în această perioadă şi să le dedicăm Centenarului, tocmai pentru a face legătura între trecut, între sacrificiile din trecut şi România modernă din viitor”, a spus premierul.

Expoziţia, care va fi găzduită de Holul Oglinzilor din Palatul Victoria până pe 7 noiembrie, este organizată de Departamentul Centenar din cadrul Guvernului. Sunt expuse obiecte de patrimoniu care au aparţinut generalului Eremia Grigorescu şi fotografii ce surprind imagini cu participarea trupelor Armatei Române la Marele Război.

A.S.