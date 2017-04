Condamnare pentru o cunoscută patroană de bijuterie din Târgu-Jiu

Femeia de afaceri Ecaterina Zorzetti, mult mai cunoscută ca “patroana de la bijuteria Katy”, a fost condamnată de judecătorii gorjeni pentru fapte de evaziune fiscală. Pe parcursul procesului derulat foarte repede la Tribunalul Gorj inculpata și-a recunoscut faptele, pledând vinovată încă de la primul termen, ca și pe parcursul anchetei penale desfășurate de procurori. Pedeapsa decisă de instanță a fost de 1 an de zile, executarea fiind suspendată și înlocuită cu un termen de încercare de 2 ani.

În acest interval de timp femeia de afaceri va trebui să fie permanent la dispoziția autorităților judiciare. Verdictul de acum nu este definitiv, putând fi contestat. Sentința a fost dată însă în contextul în care inculpata a achitat prejudiciul de peste 44.000 de lei, bani care reprezintă taxe și impozite pe care aceasta nu le-ar fi plătit către bugetul de stat. Sentința îi interzice însă patroanei să se mai ocupe de afaceri și o obligă și să presteze muncă în folosul comunității.

“Pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în condiţiile prevăzute de Legea 253/2013, la Primăria Municipiului Tg. Jiu, judeţul Gorj sau Şcoala Gimnazială «Constantin Săvoiu» Târgu Jiu, Jud. Gorj. Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 96 alin. 1 C.pen. în sensul că i se atrage atenţia că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea credinţă nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţia impusă ori stabilită de lege, instanţa va revoca suspendarea sub supraveghere şi va dispune executarea pedepsei. În baza art. 67 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen. pe o perioadă de 1 an. În baza art. 12 din legea nr. 241/2005 dispune ca inculpata Zorzetti Ecaterina să nu fie fondator, asociat, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleasă, este decăzută din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului hotărârii va fi trimisă la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Constată că inculpata în cursul urmăririi penale a achitat integral prejudiciul în sumă de 44.406 lei”, se arată în verdictul Tribunalului Gorj.

Gelu Ionescu