Condamnări pentru hoți recidiviști din Vulcan

Doi indivizi din Valea Jiului, implicați în spargeri și în zona respectivă, au fost condamnați acum de Judecătoria Târgu-Jiu pentru furturi pe care le-au comis pe raza județului nostru, faptele având loc la începutul lui 2016. Aceștia sunt de loc din Vulcan, iar acolo au dat spargerile chiar în noaptea de Anul Nou, în zilele următoare mutându-se în Gorj, în speranța că li se pierde urma, deși mai fuseseră la noi în județ și înainte de Crăciun. Polițiștii i-au prins însă destul de repede, iar acum au fost pronunțate condamnările, unul dintre ei recunoscând în fața judecătorilor gorjeni faptele de care a fost acuzat, beneficiind de o pedeapsă mai blândă.

“Aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv, 4 luni, urmând ca inculpatul Stan Jan Georgel să execute o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie. În baza art.72 Cod pen., deduce din durata pedepsei perioada reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu din data de 08.01.2016 până la data de 22.04.2016 şi de la 28.09.2016 la zi. În baza art.399 alin.1 şi alin.4 C.proc.pen., revocă măsura preventivă a arestului preventiv dispusă prin încheierea nr.430/28.09.2016 în dosarul nr. 2707/318/2016 de Curtea de Apel Craiova şi menţinută prin încheierea nr.41/04.04.2017 a Judecătoriei Târgu-Jiu şi dispune punerea în libertate a inculpatului dacă nu este arestat în altă cauză”, a decis instanța.

“Condamnă pe inculpatul Hurezanu Cristian Constantin, privind fapta din data de 05.01.2016, la pedeapsa de 1 an închisoare. (…) condamnă pe inculpatul Hurezanu Cristian Constantin, privind fapta din data de 07.01.2016, la pedeapsa de 1 an închisoare. (…) Aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 2 luni închisoare la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv, 8 luni, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare. Revocă liberarea condiţionată pentru restul de 346 zile neexecutate din pedeapsa de 4 ani din care a fost liberat condiţionat la data de 08.09.2015 prin sentinţa penală 1971/02.09.2015 a Judecătoriei Tg-Jiu. În baza art.43 alin.2 C.pen, adaugă restul de 346 zile la pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni, urmând ca inculpatul Hurezanu Cristian Constantin să execute o pedeapsă finală de 1 an, 10 luni şi 346 zile, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie”, a decis instanța, din pedeapsa respectivă fiindu-i dedusă perioada în care a fost arestat preventiv, ca și celălalt inculpat. În privința despăgubirilor, cei doi s-au împăcat cu administratorii firmelor de la care au furat, instanța obligându-i la plata unor diferențe de despăgubiri civile cuprinse între 1200 și 2500 de lei.

Gelu Ionescu