Condamnat pentru coruperea sexuală a unei minore

Verdict al magistraților într-un dosar în care un bărbat din Brănești e acuzat că a încercat să își bată joc de fiica minoră a unor consăteni de-ai săi. Marin Grigoroiu a primit o pedeapsă care nu îl trimite în spatele gratiilor, dar îl obligă la muncă în folosul comunității pentru o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Brănești. “Condamnă inculpatul Grigoroiu Marin la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de corupere sexuală a minorilor. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit şi calculat conform art. 92 Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei”, a decis instanța de judecată.

În perioada în care se află sub supraveghere bărbatul trebuie să fie permanent la dispoziția autorităților, să își justifice sursele de existență și să anunțe orice schimbare a domiciliului sau o deplasare mai mare de 5 zile. În plus, instanța “aplică inculpatului pe o perioadă de 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi tutore sau curator şi a dreptului de a comunica cu partea civilă Zamfira Cătălina-Mihaela, ce se va executa conform art. 68 Cod penal”, a stabilit instanța. Judecătorii au mai decis ca individul să suporte despăgubiri civile de 3500 de lei către victima sa, acestea fiind cu titlu de daune morale. Grigoriu are de suportat 800 de lei și cheltuieli judiciare către statul român, verdictul de acum nefiind unul final.

Gelu Ionescu