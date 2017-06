Contestații deja pentru concursul privind cele 10 posturi de la Căminul Social Motru

Concursul pentru cele 10 posturi vacante de la Căminul Social Motru, care va avea loc, astăzi, în primă etapă, a fost deja contestat de o parte dintre cei 9 candidați respinși la proba de dosar. În cursă au rămas însă 65 de candidați, cea mai mare bătălie dându-se pentru postul de îngrijitor, unde sunt 25 de candidați pe două locuri. 12 candidați se bat pentru postul de administrator și alți 7 pentru cele două posturi de asistent medical. Mult mai râvnit este postul de consilier juridic debutant, care este disputat de 14 candidați.

În ceea ce privește comisiile de concurs, din care s-au retras mai mulți membrii, respectivii au fost înlocuiți cu alți colegi din primărie, autoritățile făcând tot posibilul să organizeze concursul care a fost deja amânat o dată.

Concursul este de altfel și sub atenția Instituției Prefectului Gorj, care a transmis o adresă în urma solicitării CL Motru anunțând acest for că trebuie respectată procedura reglementată de art.7 cu privire la publicitatea competiței prevăzută de HG286 din 2011, cât și cu respectarea art.5 din același act normativ. Hotărâea CL Motru care stă la baza organizării acestui concurs este atacat în instanța de contencios administrativ de fostul prefect de Gorj în urma unei adrese făcute de primarul localității, Gigel Jianu.

Dacă prefectura va avea câștig de cauză în instanță, concursul de astăzi va fi pus sub semnul întrebării, viitorii ocupanți ai posturilor riscând să le piardă.

Există voci care au cerut suspendarea, din nou, a concursului pentru a se evita situația de mai sus, adică punerea câștigătorilor în postura de a pierde posturile obținute în urma examenelor.