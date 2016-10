Criminal din Argeș eliberat la Târgu-Jiu

Veste bună pentru un argeșean care în 2012 a fost implicat într-o crimă oribilă produsă în localitatea Oarja, din județul Argeș. Gheorghe Micșă avea atunci 59 de ani și a primit o condamnare de 9 ani pentru faptele sale, pedeapsa fiind cu executare. Inițial, el primise din partea judecătorilor o condamnare de 13 ani de pușcărie, dar a contestat verdictul și, deși poate părea surprinzător, norocul i-a surâs acestuia, la rejudecarea dosarului magistrații dispunând o pedeapsă mai mică. Micșă nici măcar nu a mai contestat pedeapsa, el fiind în spatele gratiilor din 2012, de când a comis crima. Argeșeanul a ajuns în penitenciarul Târgu Jiu și aici a cerut instanțelor de judecată să țină cont de faptul că a împlinit 60 de ani, el cerând să fie lăsat liber. La începutul toamnei cererea i-a fost respinsă la Judecătoria Târgu Jiu, dar, acum, Micșă a avut din nou câștig de cauză, judecătorii de la Tribunalul Gorj dispunând eliberarea lui.

“Admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Micşa Gheorghe. Dispune punerea în libertate a condamnatului de sub puterea M.E.P.I. nr. 1684/2013 din data de 06.01.2014 emis de Tribunalul Argeş. Conform art. 100 alin. 6 C.pen. pune în vedere condamnatului că intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere. În baza art. 101 alin. 1 C.pen. pe durata de 1/3 din termenul de supraveghere dar nu mai mult de 2 ani condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Supravegherea executării obligaţiilor se va face de Serviciul de Probaţiune Argeş”, se arată în decizia Tribunalului Gorj.

În noiembrie 2012, bărbatul și-a anunțat vecinii că are în grădină cadavrul lui Gheorghe Dumitru, de 56 de ani. Cei doi erau vecini și în noaptea precedentă băuseră cot la cot la Micșă acasă. Ulterior, criminalul a recunoscut că și el și Dumitru era băuți, dar că el dorea ca vecinul să plece la el acasă și să îl lase în pace. Dumitru mai vroia însă să tragă la măsea și, ca urmare, între ei a izbucnit o ceartă, cel mai rapid punând mâna pe un par. Gheorghe Micșă le-a povestit apoi anchetatorilor tot ce s-a întâmplat în curtea sa, pentru crima de atunci el plătind, practic, doar cu 4 ani de pușcărie.

