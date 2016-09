Cucăilă mai așteaptă după despăgubiri!

Gorjeanul bătut acum trei ani de doi polițiști și un jandarm, care au și fost condamnați la închisoare cu executare, mai are de așteptat până când va primi despăgubirile pe care le-a decis instanța de judecată. Ion Cucăilă este cel care a fost la un pas de moarte în urma bătăilor primite de la oamenii legii chiar în sediul Poliției Municipale Târgu-Jiu, acum el inițiind demersurile pentru a-și primi despăgubirile la care au fost obligați agresorii săi să le suporte. Bărbatul spune că rude ale condamnaților au venit și au încercat să negocieze cu el modalitatea de plată, el spunând că va apela la un executor judecătoresc pentru a se asigura că totul decurge legal. „A venit soția unuia dintre ei la mine ca să accept să îmi plătească în rate. I-am spus că eu nu am luat bătaia în rate, ci toată odată și chiar cu vârf și îndesat. E treaba lor cum își rezolvă problemele, pe mine mă interesează doar ce a dispus instanța de judecată. Voi apela probabil la un executor judecătoresc pentru a rezolva problema”, spune Cucăilă.

Polițiștii Nelu Popescu și Cătălin Ionuț Radu au primit pedepse de câte 7 ani și, respectiv, 6 ani și 6 luni, cu executare, în timp ce jandarmul Alin Văduva are de executat 4 ani și trei luni, toți trei fiind încarcerați în vară, după pronunțarea sentinței definitive. „Obligă inculpaţii în solidar, Popescu Nelu şi Radu Ionuţ Cătălin în solidar şi cu partea responsabilă civilmente Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, iar Văduva Alin Ion în solidar şi cu partea responsabilă civilmente Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj, la suma de 3000 Euro, echivalentul în lei la data efectuării plăţii, daune materiale, cu dobânzile legale aferente, şi pe fiecare inculpat, Popescu Nelu şi Radu Ionuţ Cătălin în solidar cu partea responsabilă civilmente Inspectoratul de Poliţiei al Judeţului Gorj, iar Văduva Alin Ion în solidar cu partea responsabilă civilmente Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj, la câte 10000 Euro, echivalentul în lei la data efectuării plăţii, daune morale, către persoana vătămată Cucăilă Ion”, se arată în sentința instanței de judecată.

Gelu Ionescu