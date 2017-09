Deputat de Gorj, PROmpt la DNA

Fostul premier Victor Ponta, deputat de Gorj, a declarat, luni, după ce a fost audiat la DNA, că el nu duce bătălia politică cu arme judiciare şi nu se ocupă cu „denunţuri” şi „delaţiuni”. Victor Ponta a fost audiat, luni, timp de aproape patru ore la DNA, în calitate de martor, într-un dosar de corupţie.

„Eu ştiu cel mai bine, pe pielea mea, diferenţa între politică şi justiţie. În politică ne batem, dar nu ne batem cu dosare. Deci, nu am niciun fel de dorinţă, nici nu mă ocup cu denunţuri, delaţiuni, am fost chemat ca martor. Am spus ceea ce ştiu. (…) Eu nu duc bătălia politică cu arme judiciare, că s-a dus împotriva mea bătălia politică cu arme judiciare. Şi nu mi-a plăcut. Ce mie nu-mi place, altuia nu-i face”, a spus Ponta la ieşire din sediul DNA, fiind întrebat despre recentele sale declaraţii cu privire la compania Tel Drum.

L-a întristat pe Dragnea

Întrebat dacă Liviu Dragnea are vreun motiv de îngrijorare după această declaraţie, Ponta a răspuns: „Habar n-am”, sau dacă e defavorabilă depoziţia sa liderului PSD, Ponta a adăugat: „Nu, să fim serioşi”. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat, luni, că nu doreşte să comenteze pe marginea prezenţei fostului premier Victor Ponta la DNA, afirmând doar că este „foarte trist’ pentru situaţia în care acesta a ajuns.

„Am spus că nu comentez. Doar sunt trist. Sunt foarte trist de situaţia în care a ajuns. Dar nu mă deranjează, nici nu mă influenţează prezenţa unuia sau altuia la DNA. În legătură cu mine – nu poate să mă deranjeze pentru că am spus-o mereu – şi mai spun – nu am niciun fel de legătură cu acuzaţiile care au ieşit în presă”, a declarat Dragnea, la Parlament. El a negat că ar fi primit vreo citaţie de la DNA.

A.S.