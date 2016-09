Dîncu, în conflict cu un fost ministru liberal

Sub titlul “Un gronț rătăcit”, Vasile Dîncu i-a dat parlamentarului PNL, Gigel-Sorinel Știrbu, fost ministru al Culturii în 2013, o replică acidă pe blogul său personal. Dîncu fusese atacat, la începutul acestei săptămâni, de către vicepreşedintele PNL, fiind catalogat drept “calul troian” al PSD în Guvernul Cioloş.

«Nu sunt cal troian, poate, mai degrabă … cal de bătaie»

Vicepreşedintele PNL, Gigel Ştirbu, declarase recent că acţiunile şi declaraţiile vicepremierului Vasile Dîncu, făcute din postura de ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, arată faptul că acesta “respectă mai degrabă agenda PSD decât pe cea a Guvernului Cioloş şi, cu atât mai puţin, pe cea a cetăţenilor”. Această declarație l-a determinat pe Dîncu să-i răspundă respectivului în maniera lui Andrei Pleșu, care a declarat la numirea lui Știrbu: “La noi e plin de Gigei în toate posturile şi în toate instituţiile. Un Gigel în plus nu mai contează”.

“În mod surprinzător pentru mine, am aflat că parlamentarul amintit face afirmații elucubrante despre statutul meu în guvernul României. Aș vrea să-i răspund, cu toată deferența, deputatului Ştirbu că nu sunt cal troian, poate, mai degrabă … cal de bătaie, dacă ne uităm mai bine la stilul atacului său. Invocarea relaţiilor mele personale, expuse de mine fără nici un fel de ipocrizie, este o dovadă de rea-voință sau lipsă de inspiraţie. Personal nu mi-aş permite să interpretez activitatea actuală a Domnului deputat prin perspectiva fotografiilor din viaţa privată a domniei sale, fotografii în care se afișează cu Darius Vâlcov sau Marian Ghenciu, cel din urmă fiind acuzat de presa locală pentru afaceri ilegale cu alcool și asociere cu familia Domniei Sale. Îmi impun să rezist tentației de a participa la un concurs de calomnii, atât timp cât nu înțeleg miza și nu cred că opinia publică ar avea ceva de câștigat din aceasta”, a scris Dîncu pe blog.

Ministrul îl invită pe deputatul Gigel-Sorinel Ştirbu la dialog pe probleme de guvernare, pe teme de politici sociale din orice domeniu. “Nu cred că atacurile la persoană au vreun sens atâta timp cât eu nu mai fac politică, nu candidez la alegerile care urmează și nici nu vizez vreun post pentru care aş putea concura cu Domnia Sa sau cu altcineva din partidul din care face parte. Dacă vrea să dialogheze cu PSD, îl sfătuiesc să o facă direct, deoarece a făcut parte dintr-un guvern condus de Victor Ponta și cred că mai are contactele useliste. Domnul deputat ar trebui să înţeleagă că un asemenea atac este doar un glonţ rătăcit şi că nu va aduce nici un beneficiu electoral, dacă asta era intenţia”, a conchis Dîncu.

A.S.