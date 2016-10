Doar justițiabilii, la ”Ziua Ușilor Deschise” de la Tribunalul Gorj

Angajații Tribunalului Gorj au sărbătorit, ieri, Ziua Europeană a Justiţiei Civile, între orele 09.00-13.00. Evenimentul nu a prezentat însă interes prea mare pentru cetăţenii care aveau ocazia să cunoască modul de funcţionare a instituției, cu excepția justițiabililor, care au venit la instanță să-și rezolve problemele. La evenimentul intitulat „Ziua Ușilor Deschise” nu au venit nici studenţii, spre deosebire de alți ani, când erau curioși să vadă cum lucrează judecătorii și pentru a asista la şedinţe. ”Ziua Europeană a Justiției este un moment marcat în Organizarea Consiliului Europei și Comisiei Europene, iar în plan național organizat de Consiliul Superior al Magistraturii. Scopul acestui eveniment este acela de a conștientiza că Justiția este un serviciu public. De aceea, momentul este adresat în special celor care fac parte din comunitate, care interacționează zi de zi sau ocazional cu serviciile Justiției, dar și studenților care sunt sau ar putea fi interesați de acest serviciu public.

În mod special, nu am avut nici anunțate vizite, nici solicitări deosebite, dar evident că cei care astăzi au avut treabă și s-au deplasat la sediul Tribunalului Gorj au interacționat, în măsura în care au fost interesați, cu anumite activități punctuale, pe care le-am organizat, au fost puse la dispoziție documente, modele de cereri, ghiduri destinate justițiabililor, informații și un tur al instanței, cu acces la servicii care, în mod obișnuit, nu sunt deschise publicului”, a declarat judecătorul Cristina Celea, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Gorj.

Printre puținii vizitatori s-a aflat și un pensionar din comuna Negomir, care a venit la Târgu-Jiu special pentru „Ziua Ușilor Deschise”. ”Vreau să văd cum se sărbătorește acest eveniment, de aceea am venit. Sunt mulțumit de activitatea judecătorilor, deși nu am avut ocazia să fiu în această situație. Am venit special pentru acest eveniment, întrucât sunt pensionar și am găsit timp”, a spus Constantin Țogoe.

Loredana Fîciu