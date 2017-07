Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul polițistului local, căutat în lac

Polițiștii gorjeni efectuează cercetări în cazul polițistului local, care a ajuns, duminică, în lacul Cerna. “La data de 9 iulie, polițiști din cadrul Postului de Poliţie Padeş au fost sesizaţi de un lucrător la barajul Cerna, cu privire la faptul că ar fi observat că doi bărbaţi se plimbau cu barca pe lacul Cerna, împrejurare în care unul dintre ei, intenţionând să facă baie, s-ar fi scufundat în lac. În temeiul sesizării, polițiștii din cadrul postului de poliție și Poliţiei Oraşului Tismana s-au deplasat la faţa locului, constatând că doi bărbați, de 37, respectiv 44 de ani, ambii din oraşul Baia de Aramă, județul Mehedinţi, ar fi mers pe lacul de acumulare Valea lui Iovan – Cerna, cu o barcă confecţionată din fibră de sticlă, prevăzută cu vâsle. Bărbatul de 44 de ani ar fi sărit din barcă în mod voluntar, pentru a se scălda, iar după mai multe încercări de a reveni în barcă, nu a mai reuşit şi nu a mai fost observat de cealaltă persoană la suprafaţa apei. Din primele verificări a rezultat că și barca folosită de cei doi s-ar fi scufundat. În continuare au fost efectuate verificări pe raza lacului de către lucrători ISU Gorj, însă până în acest moment persoana nu a fost găsită. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor faptei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj și scafandrii din cadrul Salvamont continuă căutările în lacul de acumulare Cerna. Deocamdată au fost găsite mai multe obiecte, printre care o vâslă, lada frigorifică și un pantof. Persoana căutată este din Baia de Aramă, fiind vorba despre un angajat al Poliției Locale. “Este polițist local, la noi, în cadrul primăriei. Îl caută cei de la ISU, nu l-au găsit. Ieșise la iarbă verde, din câte am înțeles. Are o fetiță de 8-9 ani”, a declarat pentru Gorjeanul, Iulian Maria, viceprimarul din Baia de Aramă.