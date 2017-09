Dragnea îi cere lui Ponta să-l denunțe la DNA!

Oricât de prieteni au fost în trecut și orice planuri și-ar fi făcut pentru a guverna România după ce o vor scăpa de Traian Băsescu, între Liviu Dragnea și Victor Ponta nu pare să mai existe cale de împăcare și o zi în care să nu își arunce unul altuia, peste gard, vorbe care erau de neimaginat în perioada în care erau liderii opoziției. Acum șeful PSD îi cere lui Victor Ponta să mai meargă o dată la DNA și să spună tot ce știe despre el, asta după ce deputatul neafiliat de Gorj a fost la începutul săptămânii la DNA pentru a fi audiat ca martor într-un dosar aflat în lucru la procurori.

La ieșirea din sediul instituției fostul prim-ministru a declarat că audierea sa nu a avut legătură cu Dragnea, iar ulterior a precizat că nu a fost să îl dea “în gât” pe acesta. Cu toate acestea, ancheta pare să vizeze modul în care Guvernul a transferat o insulă în subordinea Consiliului Județean Teleorman care, la rândul său, a dat-o spre administrare firmei Tel Drum, despre care Ponta a declarat că are legătură cu Dragnea. Șeful PSD a menționat că l-a durut atunci când Ponta a declarat că știe “lucruri” despre el, acesta fiind și motivul pentru care i-a cerut să mai meargă încă o dată la DNA și să le spună acolo. Dragnea afirmă că nu are nicio “tresărire” pe acest subiect. “Această afirmație, că știe lucruri despre mine… Eu îl rog să mai meargă o dată la DNA și să le spună pe toate ca să se elibereze. Nu am nici un fel de tresărire față de acest subiect (…) Nu m-a deranjat cel mai mult faptul că a fost la DNA. M-a durut foarte tare un interviu pe care l-a dat săptămâna trecută în care spunea tot felul de lucruri neadevărate” a menționat Liviu Dragnea la un interviu pentru DCNews Live. Deputatul de Gorj a declarat, în schimb, la începutul săptămânii, că nu se ocupă cu denunțuri și că nu e adeptul ca în politică să fie folosite dosarele împotriva adversarilor politici.

Gelu Ionescu