Fermierul Oproiu din Drăguțești vrea să încurce candidații la Primăria Târgu-Jiu

Fostul consilier cu atribuții de viceprimar în Drăguțești, Marcel Oproiu, exclus din PSD în momentul în care organizația și-a ales statutar noul președinte, în persoana lui Vasile Moșoiu, a făcut public că vrea să candideze pe 11 iunie. Oproiu nu vrea însă să își încerce puterile pentru Primăria Drăguțești, unde ar trebui să se ia la trântă cu social-democratul Gheorghe Butan, ci pentru Primăria Târgu-Jiu, unde vrea, în mod șocant, o competiție împotriva lui Aurel Popescu. Anunțul lui Oproiu vine însă la scurt timp după ce acesta a contestat la PSD Gorj excluderea sa din partid.

Oproiu, apărat public de către deputatul PSD Alin Văcaru, vrea să se lupte electoral nu pentru comuna pe care a condus-o câteva luni, în calitate de consilier cu atribuții de viceprimar, ci pentru municipiul Târgu-Jiu. Fostul social-democrat, care s-a declarat curtat de ALDE, a anunțat, ieri, că ia în calcul o candidatură ca independent la primăria municipiului pe 11 iunie, nu pentru că ar avea șanse să câștige, ci doar ca să încurce candidații, ce se vor înscrie în bătălia pentru această primărie.

Vorbele lui Oproiu nu îi sperie nici pe candidatul PSD din Drăguțești, Gheorghe Butan, șocat doar de disperarea fostului social-democrat de a ieși în față, și nici pe Vasile Moșoiu, care chiar i-a urat succes viitorului candidat.

“Prin acest anunț, Oproiu speră să revină înapoi în PSD, locul unde și-a contestat deja excluderea, că șanse nu are pentru Drăguțești cum nu are nici pentru Târgu-Jiu. Speră să fie chemat însă la discuții de către social-democrați, iar liderii PSD să îl convingă să renunțe la acest plan. Sunt convins însă că asta nu se va întâmpla niciodată”, a declarat Butan.

Oproiu deține o fermă de vaci în Drăguțești și deși nu are buletin de Târgu-Jiu se declară pregătit să își facă mutație pe municipiu pentru a candida independent la parțialele din 11 iunie.

A.Stoica