Fostul șef al PSD îi vrea înapoi în partid pe Călinoiu și pe Ciocea

Deputatul Victor Ponta a declarat, vineri, la Târgu-Jiu, că speră ca atât fostul preşedinte executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, cât şi primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, să revină în partid şi să treacă peste “supărarea” provocată de scoaterea celor doi de pe listele candidaţilor pentru alegerile parlamentare.

Ponta s-a arătat de părere că fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu, care candidează ca independent pentru un post de deputat, nu va reuşi să strângă voturile necesare obţinerii mandatului, dar va lua din voturile adresate candidaţilor PSD.

“După 15 ani în care am mâncat aceeaşi pâine cu Călinoiu, nu o să mă auziţi spunând ceva de rău de el. La fel şi cu primarul Ciocea, un om pe care din 2004 de când îl cunosc întotdeauna l-am apreciat, m-a sprijinit, ne-am bătut împreună în toate campaniile. Domnul Călinoiu, pe care îl consider în continuare prietenul meu, nu va lua numărul de voturi ca să fie ales, în schimb va lua voturi de la noi, de la PSD. Şi atunci cine se bucură? Eu ştiu că Ion Călinoiu tot pesedist e, după 20 de ani nu poţi să te schimbi deodată. Şi sunt convins că putem să rămânem o echipă toţi, o echipă a PSD-ului. Cred că o să revină amândoi în partid, locul lor este alături de noi, eu m-aş bucura să vină de astăzi în echipa PSD şi să treacă peste supărare, cum am trecut şi eu peste alte supărări”, a spus Ponta.

Fostul lider PSD a precizat că, în opinia sa, “va fi o campanie mai dură şi mai murdară decât toate campaniile de până acum, adevărata bătălie urmând să se dea după 12 decembrie”.

A.S.