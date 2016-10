Fugaru, zeci de plicuri de la ANAF într-o singură zi!

Situație tragi-comică la Târgu Cărbunești pentru fostul viceprimar al orașului, Ion Fugaru, pe care Agenția Națională de Administrare Fiscală l-a blagoslovit într-o singură zi cu nu mai puțin de 46 înștiințări de popriri pe conturile bancare pentru datoriile înregistrate la stat. Hârtiile fiscului i-au fost aduse omului de afaceri de către poștaș, fiecare fiind în câte un plic. Toate plicurile erau cu confirmare de primire, ceea ce înseamnă că poștașul a stat la fiecare în parte să scrie datele de identitate ale destinatarului, situație care l-a enervat pe Fugaru pentru că a pierdut o grămadă de timp cu procedurile respective. El a menționat, ieri, că nici măcar nu a deschis toate plicurile și că, în cele din urmă, le va arde. „E de ajuns că am stat atâta cu poștașul să noteze datele mele pentru fiecare plic în parte, dacă i le mai dau și contabilului să le descifreze…pierdem alte zile. Cei de la ANAF să pună mâna să învețe să facă un tabel sau să scrie eventualele mele restanțe către ei pe o singură coală de hârtie, într-un tabel, și atunci poate mai stăm de vorbă. Mi-au mai trimis în trecut și câte 15 – 20, poate 30 și ceva de plicuri, deodată, dar acum au ajuns la aproape 50, ceea ce e deja prea mult. Sunt datorii am văzut din 2012, care s-au și prescris. Nu știu cum au descoperit ei acum că am să le dau bani după patru ani. Nu o să citesc toate plicurile astea niciodată. Le-am fotografiat, le-am postat și pe contul meu de Facebook să le vadă toată lumea și oamenii să se întrebe cât costă prostia asta să trimiți fiecare hârtie cu câte un plic, iar după asta o să le dau foc”, a spus Fugaru. Hârtiile primite de fostul viceprimar din partea ANAF sunt întocmite de Administrația Finanțelor Publice Târgu-Cărbunești, condusă de Gigi Trifoi. Acesta spune că nici el și nici vreun subordonat de-al său nu a stat să trimită atâtea hârtii la un singur contribuabil. Toată munca a fost făcută de calculatoare și de programele informatice. Trifoi afirmă că hârtiile respective vor mai fi trimise încă o dată în momentul în care contribuabilul cu datorii la buget își va deschide un nou cont bancar. La fiecare deschidere de cont bancar programele informatice emit automat înștiințările de poprire pe conturile bancare, Fugaru declarând că în următoarele zile își va deschide cel puțin un nou cont bancar pentru a vedea dacă ANAF mai cheltuiește banii pe plicuri către el. „O să merg la bancă și să vedem ce se va întâmpla după ce îmi fac un cont nou. Au adresa mea de mail validă, pot să îmi trimită acolo orice document, nu să toace banii aiurea pe hârtii ca să îi dea de lucru poștașului”, spune Fugaru.

Gelu Ionescu