I-a furat mașina, deși nu avea permis și era și băut!

Un mehedințean s-a ales cu dosar penal, după ce a furat mașina unui bărbat din Turceni, deși nu avea nici permis de conducere și mai era și băut. În asemenea condiții e lesne de înțeles că hoțul nu a mers prea mult cu autoturismul pentru că s-a înfipt cu el în primul șanț. Faptele s-au produs, luni seara, la Butoiești, în județul vecin, unde gorjeanul venise în vizită la niște cunoștințe. Acesta a lăsat mașina la poartă, așa cum se obișnuiește, și, cel mai probabil, nici nu a luat cheile din ea, fiind convins că lumea e de bună credință și nu îi va produce neplăceri.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii Postului de Poliție Butoiești, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că persoana indicată de către apelant i-a sustras autoturismul parcat în fața curții unei alte persoane din satul Răduțești, com. Butoiești, apoi l-a condus pe drumurile publice din satele Răduțești și Butoiești fără a deține permis de conducere, ulterior, aflându-se pe raza satului Butoiești a pierdut controlul autoturismului, a părăsit partea carosabilă pătrunzând în șanțul de deversare a apelor pluviale, avariindu-l. Persoana în cauză a fost testată cu aparatul alcooltest rezultând o concentrație de 0,74 mg/L alcool pur în aerul expirat”, se arată într-un comunicat al IPJ Mehedinți.

În urma celor constatate, polițiștii mehedințeni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, distrugere, conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, respectiv, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Gelu Ionescu