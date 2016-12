Încă trei proiecte prioritare pentru candidatul independent Călinoiu

După ce a vorbit despre însănătoșirea sistemului educațional și despre agricultură, Ion Călinoiu a prezentat, ieri, alte trei domenii pe care le-a trecut la priorități în activitatea sa viitoare din Camera Deputaţilor. Acesta a prezentat, luni, într-o conferinţă de presă, aceste trei noi proiecte menţionând că unul din obiectivele sale, ca parlamentar, este să ducă vocea cetățeanului acolo unde trebuie ea să se facă auzită.

“Una din misiunile mele este aceea de a milita pentru a schimba percepția cetățenilor asupra statului, nu superficial, ci prin atitudini concrete care să producă o schimbare reală, în sensul depășirii imaginii de STAT AGRESOR și transformarea lui în ceea ce trebuie să fie: STAT PARTENER”, a precizat Ion Călinoiu în debutul conferinței sale de presă atunci când a prezentat proiectul care are în centru tocmai Statul.

Proiectul “DE LA STATUL AGRESIV- LA STATUL PARTENER” pornește de altfel de la ideea că percepția cetățenilor în ceea ce privește acțiunile statului și consecințele lor asupra vieții individului este negativă. Statul este receptat ca o entitate neprietenoasă, nereformată, cu mecanisme lente sau nefuncționale, neorientat spre suport și excesiv aplecat spre măsuri de control, pedepsire și împovărare, lipsit de soluții și insensibil la nevoile oamenilor. “Contactul direct cu oamenii, de-a lungul a 20 de ani de experiență în administrație, îmi dă posibilitatea să am o percepție «din teren» asupra concepției cetățeanului față de stat și acțiunile lui, nu mă bazez pe «presupuneri» fără temei, care să nu aibă nici o legătură cu viața reală, dar care să fie impuse ca fiind corecte de către oameni care în viața lor nu au stat de vorbă cu omul de rând, ca să afle exact ce-l doare și ce gândește”, a mai explicat Călinoiu, descriind acest proiect.

De partea vârstnicilor

“Respectul și atașamentul meu pentru persoanele vârstnice își are rădăcinile în acel loc de unde noi, românii, am plecat spre viață, în familia sfântă, unde am învățat că întotdeauna te ridici și saluți un om în vârstă, respecți și ajuți, susții și îngrijești pe cei care, la rândul lor, te-au susținut și te-au îngrijit. Sunt învățături simple, firești, valabile, pe care toți le-am învățat de la mamele, tații, bunicile și bunicii noștri. Această formă de respect trebuie extinsă la nivel de politică de stat. Dacă România nu-și susține tinerii și nu-și respectă seniorii, atunci România își taie singură șansele de a fi o națiune demnă”, susține Călinoiu vorbind de cel de-al doilea proiect intitulat “DUPĂ O VIAȚĂ DE MUNCĂ-O BĂTRÂNEȚE DECENTĂ”.

În cuprinsul acestuia, candidatul susține eliminarea impozitelor pe pensii, a discrepanțelor îngrijorătoare între pensiile unor privilegiați și cele ale românilor obișnuiți și despre o strategie națională de îngrijire a seniorilor.

Proiectul “GORJUL SOCIAL- STRATEGIE ȘI CONTINUITATE”

Cel de-al treilea proiect este considerat de către candidat drept un pilon important al “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI GORJ PENTRU PERIOADA 2011-2020”.

“GORJUL SOCIAL” a fost, este și va rămâne pentru mine o prioritate. Cunosc îndeaproape nevoile gorjenilor și din conexiunea directă cu ei au rezultat planurile de acțiune în domeniul social pe care se bazează strategia. Ca parlamentar, doresc să ofer CONTINUITATE STRATEGIEI! Astfel, pornind de la realități pe care le știu nemijlocit, ținând cont de așteptările și solicitările gorjenilor, împreună cu autoritățile locale partenere, primari și alți factori de decizie cu care am colaborat și voi colabora în permanență, voi susține proiecte care privesc dezvoltarea de facilități after school în mediul rural, programe pentru îmbătrânirea activă în cadrul comunităților afectate de restructurări masive și de implicare a societății civile în viața comunității.

