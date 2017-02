Încăierare într-un club din Novaci: Un minor de 17 ani, lovit cu briceagul în zona inimii

Mai multe persoane de etnie romă, din Bengeşti-Ciocadia, s-au luat la bătaie în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02.00, într-un club, din Novaci. În urma altercaţiei, un minor de 17 ani a ajuns la spital, în stare gravă, după ce a fost lovit cu un briceag în zona inimii şi în picior. Agresorul are 19 ani, iar ieri a fost audiat de procurori, fiind cercetat pentru tentativă de omor. Bătăuşii au fost potoliţi de poliţişti. Reprezentanţii localului sunt în stare de şoc, după cele întâmplate, acesta fiind primul scandal care a avut loc în club.

„Se mai ascultă şi manele, dar scandalul nu a pornit de la manele. Totul a pornit de la băutură şi de la persoanele de etnie romă. Nimeni nu a avut legătură cu aceste persoane, nimeni nu le-a cunoscut, pur şi simplu au venit, noi nu am ştiut de ei, i-au lăsat să intre. Nu aveam oameni la intrare, pentru că nu era cu intrare, dar pază aveam în interiorul clubului şi nu am avut interdicţie pentru persoanele de etnie romă. Au mai fost până acum două, trei persoane, dar nu au provocat scandal. De data aceasta au venit foarte mulţi, nu ştim ce s-a întâmplat, de unde au venit şi ce au căutat, oricum au căutat scandal, au făcut foarte urât, au avut cuţite. E regretabil. Şi pentru noi a fost un şoc, nu ne-am aşteptat niciodată la aşa ceva, a fost foarte urât. Sunt imagini surprinse de camerele de supraveghere, sunt la Poliţie. Se vede acolo. Sper să se facă lege şi să fie luate măsuri cu cei care au făcut asta. S-a întâmplat în jurul orei 02.00”, au declarat, pentru Gorjeanul, reprezentanţii clubului din Novaci.

În urma audierilor, procurorii vor stabili dacă se impune reţinerea suspectului acuzat de tentativă de omor.

Loredana Fîciu