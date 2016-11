Incendiu la o pensiune din Rânca: Proprietarii se aflau în interior

Acoperișul unei pensiuni din zona montană Rânca a fost cuprins, ieri, de flăcări. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj au fost trimise la fața locului, intervenind înainte ca flăcările să se extindă la întreaga clădire. ”Am fost solicitați la un incendiu la acoperișul unei cabane, în zona montană Rânca. Am deplasat la fața locului trei autospeciale de lucru cu apă și spumă și o autoplatformă de lucru la înălțime. Ajunși la fața locului am constatat că incendiul se manifesta mocnit la acoperiș, în jurul coșului de fum. Incendiul a fost localizat și lichidat imediat. Au ars circa doi metri pătrați din acoperiș, din jurul coșului de fum. Cauza probabilă este efect termic degajat de coșul de fum neprotejat ori amplasat necorespunzător față de materiale combustibile”, a precizat Mihai Avramescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Proprietara pensiunii susține că a fost afectată doar mansarda. ”A luat foc de la coșul de la centrală. Sunt aici pompierii. Nu s-au extins flăcările. Doar mansarda a fost afectată. Era coșul care a atins scândurile. Era o cameră acolo, unde stăteam noi. Eram aici, nu erau clienți, venisem să mâncăm. Noroc că a trecut vecinul cu magazinul și a observat, ne-a spus imediat că a văzut fumul. Eram și cu instalatorii care veniseră să verifice centrala pe lemne. Chiar ne-au spus de dimineață că sunt probleme la coș și s-a întâmplat înainte să rezolvăm această problemă. Noi am cumpărat-o acum și am adus instalatorii ca să vedem despre ce e vorba și s-a întâmplat tocmai înainte să intervină să facem coșul”, a declarat pentru Gorjeanul, Raluca Croitoru, din Craiova, proprietara pensiunii.

Loredana Fîciu