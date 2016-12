Independentul Călinoiu, la întâlnire cu electoratul din Motru

Ion Călinoiu, candidat independent la Camera Deputaților, s-a întâlnit, luni, cu alegătorii din Motru. Principalele probleme ridicate de aceștia au fost starea mineritului și locurile de muncă.

“Propunerea mea, care cuprinde soluții pentru ambele probleme este ÎNFIINȚAREA MIXULUI ENERGETIC. Acest obiectiv ar urma să aducă împreună producția de energie de toate tipurile, inclusiv pe cea obținută din cărbune, în acest fel fiind atinse două teme sensibile pentru gorjeni: salvarea mineritului și păstrarea locurilor de muncă. Am primit din partea motrenilor un răspuns ferm: și-au exprimat convingerea că o să reușesc impunerea acestei idei, mai degrabă ca independent, decât ca parlamentar PSD, pentru că PSD-ul, în opinia lor, a avut puterea decizională să impună MIXUL ENERGETIC, atât la nivel de guvern, cât și la nivel parlamentar. I-am asigurat că nu voi ceda nici un pas în punerea în practică a acestei idei, că, așa cum spuneau și dânșii, statutul meu de independent îmi dă libertatea de a lua deciziile în care cred, fără să fie grevate sau cenzurate de vreo politică de partid”, a spus Călinoiu, după întâlnirea cu motrenii.

De altfel, Călinoiu a discutat cu aceștia și despre soluțiile alternative la minerit și despre dezvoltarea micilor întreprinderi în alte domenii de activitate, acestea fiind posibile, în opinia candidatului, prin parteneriate cu autoritatea locală, care trebuie să primească o mai mare autonomie decizională, să poată ajuta concret micii întreprinzători.

Vizită la fabrica de confecții

Un exemplu de bună practică, la Motru, este chiar existența unei fabrici de confecții, pe care Ion Călinoiu a și vizitat-o luni. Aici lucrează 300 de femei. “Astfel de exemple trebuie urmate și inițiativele susținute”, a subliniat Călinoiu, care i-a asigurat pe alegătorii din Motru că singurul parteneriat al său, ca deputat independent, va fi cu gorjenii. “Așa cum am colaborat până acum cu primarii localităților gorjene, pentru dezvoltarea fiecăreia dintre ele, în aceeași echipă voi continua proiectele începute și pe cele care urmează să înceapă. Nu mă duc în Parlament să ridic mâna la ordinul unui șef de grup parlamentar. Mă duc în Parlament, independent, să reprezint Gorjul și pe oamenii cu care am trăit și am muncit o viață de om. Împreună cu gorjenii, voi fi independent, dar niciodată singur!”, a conchis Călinoiu.

A.S.