Ion Călinoiu, candidat independent la Camera Deputaților: scrisoare deschisă

În cine mai crezi tu, alegătorule?

Nici măcar în tine, știu. În noi, candidații, după atâta timp al vorbelor goale, e greu… Te gândești la tine, la familia ta, la problemele tale.

Te gândești cum îți plătești rata, gazele, curentul, datoriile de azi pe mâine la vecini sau la prieteni.

Te gândești cum o să reziști până la următorul salariu.

Te gândești dacă o să mai ai salariu și peste un an sau doi.

Și te gândești dacă eu pricep prin ce treci tu, zi după zi. Da, pricep.

Nu te-am mințit până acum, nici nu am de gând să încep s-o fac.

Nu te mint, pentru că te respect.

Eu îți spun verde în față, alegătorule: e de luptat!

Mult și din greu!

Țara asta, a noastră, abia mai respiră.

E sufocată de “tehnocrați” care varsă promisiuni false, dar n-au nici o idee cum să te ajute să ieși din greutăți.

Au idee doar despre cum să iasă ei.

Poți să mă crezi pe cuvânt, alegătorule, îi cunosc! Tu nu-i cunoști. Eu, da!

Te întrebi și mă întrebi de ce am renunțat la PSD.

Nu eu am renunțat la PSD. Nici măcar PSD –ul n-a renunțat la mine.

Au renunțat la mine câțiva oameni din conducerea PSD-ului, fără argumente credibile. Dar acești câțiva oameni nu sunt PSD-ul. PSD-ul e făcut din oameni adevărați, pe care-i respect, cu care am făcut o echipă extraordinară, cu care am muncit cot la cot aici, în Gorj.

Primarii, din PSD, dar și din celelalte partide, mi-au fost parteneri în egală măsură și împreună cu mine au schimbat fața localităților lor.

Conducătorii de instituții, reprezentanții societăților comerciale, medicii, cadrele didactice, muncitorii, fermierii, pensionarii, toți gorjenii mi-au fost parteneri reali și, împreună, am pus în practică idei și proiecte importante, care se văd și funcționează.

Sunt convins că relațiile corecte, legăturile umane clădite în ani, nu pot fi distruse de un ordin de la București. Noi, gorjenii, știm cine suntem fără să ne deseneze alții o schiță.

Am fost, suntem și vom fi o echipă, când e vorba de Gorj.

Am intrat în luptă ca independent. Ca deputat independent, o să te reprezint în Parlamentul României. Îți cunosc așteptările, alegătorule! Îți cunosc cererile, problemele pentru care aștepți soluții. Ne știm, de 20 de ani, știi că-mi respect cuvântul.

Ai putea să-mi spui numele parlamentarilor tăi, dacă te-aș întreba?

Parlamentari tăi știu câte poduri au de trecut și pe ce drum ajung la tine acasă?

N-am cuvinte mari pentru tine, alegătorule!

Am doar munca mea de 20 de ani și un program concret pentru următorii patru.

Mulți cred că o candidatură independentă, fără un partid în spate, e sinucidere curată.

Eu îți spun că voi fi vocea ta în Parlament, nu doar o mână ridicată să voteze ce i se impune de un lider de grup parlamentar, fără să comenteze.

Sunt independent, dar nu sunt singur, atâta timp cât tu ești aici.

Nu e nimeni în spatele meu, dar nici nu e nevoie. Ești tu. Tu, alegătorule, ești, în realitate, puterea.

Puterea pe care mașinile de partid o ignoră.

Mulți sunt siguri că tu alegi mașini, mecanic.

Dar nu te cunosc. Eu te cunosc.

Ești furia pe care nu și-o dorește nici o mașină, când îți ajunge cuțitul la os.

Ești cel care a rămas aici și vrea să rămână, nu să emigreze.

Ești cel care le zâmbește tuturor, că așa a fost crescut, dar în mintea lui știe exact în cine să aibă încredere și în cine nu.

Ești cel care poate să pună palma și umărul, la nevoie tot corpul lui, să urnească din loc țara asta împotmolită.

E o onoare pentru mine să te reprezint !

Cu respect,

Ion Călinoiu

Fost președinte al Consiliului Județean,

Fost lider PSD Gorj,

Candidat independent pentru Camera Deputaților

Și om liber.



VOTAȚI ION CĂLINOIU, CANDIDAT INDEPENDENT PENTRU CAMERA DEPUTAȚILOR!

MĂ GĂSIȚI LA NUMĂRUL 28, PE ULTIMA PAGINĂ A BULETINULUI DE VOT !