Iriza și Cârciumaru, foști colegi de partid, actuali colegi de Senat

După ce, ani la rând, au fost colegi în PSD Gorj, Scarlat Iriza părăsind partidul în legislatura trecută, noul senator, dar și liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, sunt, din nou, colegi. De data aceasta, Iriza și Cârciumaru sunt colegi de Parlament, ambii fiind investiți, ieri, în noile funcții.

“Astăzi(n.r miercuri) am depus jurământul de credinţă. Pentru unii sunt doar vorbe mari, pentru mine nu. Am ales un drum pe care intenţionez să păşesc cu capul sus, cu cinste şi onoare. Rămân acelaşi om pe care l-aţi cunoscut!”, a transmis, după ceremonie, Scarlat Iriza, aflat la al treilea mandat de parlamentar de Gorj. Iriza este senator pentru a doua oară, acesta fiind în legislatura trecută deputat. Iriza este coleg de Senat cu fostul primar al municipiului Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, aflat la primul mandat de parlamentar.

A.S.