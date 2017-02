Lupii au atacat stâna la Boroșteni

Noapte de groază pentru un cioban din Peștișani, satul Boroșteni, după ce lupii au dat atacul la stâna păzită de el. Omul avea la marginea satului vreo 500 de mioare în noaptea de marți spre miercuri, lătratul câinilor trezindu-l după miezul nopții, atunci când fiarele sălbatice au dat iama în animale. Țarcul în care sunt ținute oile este împrejmuit cu gard de plasă, dar lupii l-au sărit chiar cu câte o oaie în gură fără să aibă vreo problemă. Buimac, ciobanul a încercat să facă și el ce a putut pentru a-și salva turma, după care l-a chemat pe proprietarul oilor.

„Era după miezul nopții când am auzit câinii lătrând. Vreo șapte cred că au fost, din ce îmi dau eu seama. I-au gonit câinii, dar unii tot au intrat și au omorât din oi. Eram singur aici, ce să fi făcut mai întâi? Am făcut repede niște focuri în colțurile țarcului că ei așa se sperie, dar focul a fost mai mult ca ei să nu se mai întoarcă. Eu așa ceva nu am văzut în viața mea și sunt cioban de vreo 20 de ani. Am fost singur pe munte cu peste 800 de oi și mai mult de 2-3 animale nu mi-au luat niciodată. Acum au fost mulți și au luat foarte multe animale”, a povestit Alin Tudor.

Proprietarul turmei, Vasile Turtoi, spune că a venit cât a putut de repede pentru a îndepărta lupii, dar răul fusese deja făcut. Ieri, pe zi, câteva oi încă mai erau în viață prin țarcul unde sălbăticiunile își făcuseră de cap, animalele fiind în agonie. „M-a sunat ciobanul, cred că era trecut de ora 2.00. Mi-a zis că au venit lupii la oi și am venit cât de repede am putut. Nu mai aveam ce să fac, Deja omorâseră pe aci. Acum, pe lumină, am văzut că unele oi au fost duse în tufișuri, trase peste gard și devorate pe câmp. A fost prăpăd ce s-a întâmplat aici. Culmea este că eu mai sunt și paznic de vânătoare și trebuie să am grijă de lupi în pădure că nu se mai dă voie să fie împușcați. S-au înmulțit foarte mult, iar acum, probabil, pentru că a nins la munte au coborât în sat pentru că nu mai găsesc mâncare în pădure”, afirmă Turtoi.

Bărbatul a cerut sprijin autorităților locale pentru a primi eventuale despăgubiri, oficialii primăriei Peștișani comunicând că o comisie va inventaria pagubele și va decide în privința daunelor. Viceprimarul Nicolae Nicolcioiu apreciază că șansele de acordare a unor despăgubiri sunt destul de mari, bărbatul urmând să primească cel mai probabil circa 400 de lei pentru fiecare oaie sfâșiată de lupi. Numărul celor omorâte era estimat la aproape 30, cifra exactă urmând să fie cunoscută în urma unui inventar al șeptelului, ciobanii trebuind să numere acum toate crotaliile pe care le au la animalele în viață pentru a vedea câte oi au pierit.

