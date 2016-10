„Mafia Cărbunelui” – primele condamnări definitive

Curtea de Apel Craiova a pronunțat sentința prin care patru gorjeni își află verdictul definitiv într-un dosar disjuns din cel care formează ancheta supranumită „Mafia Cărbunelui” și care vizează implicarea mai multor polițiști și a unor gorjeni în furturile de cărbune din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Tribunalul Gorj a decis ca dosarul format de anchetatori după descinderile de acum un an de la Rovinari și Turceni să fie împărțit în două. Unul dintre ele îi vizează pe polițiști și se află în continuare pe rolul instanței, în timp ce în cel de-al doilea inculpații sunt câțiva localnici care transportau și vindeau cărbune furat. Ei au preferat să încheie acorduri de mediere cu Complexul Energetic Oltenia și așa au ajuns acum să primească sentințele finale din partea instanțelor de judecată.

Din cei 4 gorjeni care fac obiectul dosarului respectiv unul singur rămâne cu o condamnare la închisoare. Apelul formulat de Nicolae Popescu a fost respins acum la Craiova pe motiv că este nefundat. În primăvară el a primit o condamnare de 1 an și 6 luni pentru comiterea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Popescu a fost arestat preventiv între 3 septembrie 2015 și 20 aprilie 2016, prin sentința de la Târgu Jiu, rămasă definitivă, judecătorii obligându-l să despăgubească CEO cu 73.826,48 lei. Un al doilea inculpat în dosar, Constantin Claudiu Boboc, primise o condamnare de un an închisoare pentru tăinuire. Apelul său a fost admis însă de judecătorii Curții de Apel Craiova, aceștia dispunând înlocuirea executării pedepsei de un an cu un termen de încercare de 3 ani, timp în care Boboc trebuie să fie permanent la dispoziția organelor judiciare. Judecătorii au dispus ca el să presteze și 60 de zile de muncă în folosul comunității în cadrul Primăriei Plopșoru. Condamnarea lui vine pe fondul încheierii unui acord de mediere cu Complexul Energetic Oltenia, lucru pe care l-au făcut și alți doi inculpați din dosar. Constantin Cărăgui și Nicolae Ișfan au fost achitați de acuzațiile ce le-au fost aduse tocmai pentru că au ajuns la o înțelegere cu CEO în privința despăgubirilor pe care trebuie să le suporte. Judecătorii au mai decis ca fiecare din cei patru să suporte cheltuieli judiciare de 6.000 de lei.

Gelu Ionescu