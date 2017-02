Merg la pușcărie pentru că au furat de la CEO!

Curtea de Apel Craiova a condamnat la închisoare cu executare trei persoane care în trecut au fost acuzate că au furat dintr-un depozit al Complexului Energetic Oltenia diverse cantități de țeavă din cupru. Doar unul din cei trei inculpați din acest dosar primise la Judecătoria Târgu-Jiu anul trecut o condamnare privativă de libertate, ceilalți doi fiind condamnați cu suspendarea executării pedepsei și cu obligația de a presta muncă în folosul comunității. Persoana care a primit pușcărie la prima instanță este Ana Neghină, gestionara depozitului din cadrul CEO. Acum vor merge în spatele gratiilor și cei care au ajutat-o să fure țeava, fiecare având de executat câte trei ani de închisoare. În plus, toți inculpații trebuie să despăgubească CEO cu peste 600.000 de lei.

“Admite apelurile declarate în cauză de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Jiu, partea civilă şi inculpata Neghină Ana, desfiinţează în parte sentinţa penală numărul 1919/09.09.2016 pronunţată de Judecătoria Tg. Jiu sub aspectul laturii penale şi civile şi rejudecând: În cazul inculpatei Neghină Ana aplică şi pedeapsa complementară şi accesorie prev.de art.66 lit.g) Cp, respectiv interzicerea dreptului de a exercita funcţia de gestionar. În cazul inculpaţilor Nicuţi Ştefănel Sorin şi Dumitraşcu Pavel înlătură aplicarea dispoziţiilor art.91 şi următoarele Cp privind suspendarea sub supraveghere şi dispune executarea pedepselor principale în regim de detenţie. Aplică fiecărui inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.66 lit.a) şi b) Cp. Sub aspectul laturii civile dispune obligarea în solidar a inculpaţilor Neghină Ana, Nicuţi Ştefănel Sorin şi Dumitraşcu Pavel la plata către partea civilă a sumei de 641.702,8 lei”, a decis Curtea de Apel Craiova, sentința fiind definitivă.

Gelu Ionescu