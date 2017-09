Merge după gratii pentru că nu a oprit la semnalele agenților!

Un banal control de rutină la care nu a oprit pentru a prezenta actele la control îl poate trimite după gratii pe un șofer din municipiu care este și fiul unui agent al Poliției Locale. Controlul a avut loc în urmă cu un an, când Laurențiu Dumitru Țurcanu a fost tras pe dreapta de un echipaj rutier în zona podului de peste Jiu de la Piața Centrală. Tânărul a oprit mașina de abia după ce a făcut dreapta, când să intre pe strada Jiului și numai după ce un echipaj a pornit în urmărirea sa. Motivul pentru care acesta nu a oprit la semnalul agenților a fost explicat apoi prin faptul că șoferul era băut, nu avea permis și, în plus, în trecut, mai fusese condamnat pentru acest gen de fapte. Dacă pedeapsa anterioară a fost una cu suspendare, cea de acum o include și pe respectiva și a fost transformată de instanță într-una cu executare.

„Condamnă pe inculpatul Ţurcanu Dumitru Laurenţiu, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. (…)Condamnă pe inculpatul Ţurcanu Dumitru Laurenţiu, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. (…)Aplică inculpatului Ţurcanu Dumitru Laurenţiu pedeapsa cea mai grea 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art.335 alin.1 Cod penal la care adaugă 1/3 din pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prev. de art.337 Cod penal şi condamnă inculpatul la o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare. (…) Revocă suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului Ţurcanu Dumitru Laurenţiu prin sentința penală nr. 2486/ 11 Decembrie 2012, pronunţată în Dosar nr. 17250/317/2012 de JUDECĂTORIA TÂRGU-JIU, definitivă prin nerecurare de 1 an şi 4 luni închisoare(…)Dispune executarea de către inculpatului Ţurcanu Dumitru Laurenţiu în întregime a pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare (…)se adaugă pedeapsa rezultantă de un an şi 4 luni închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă, inculpatul urmând să execute în total pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare”, a hotărât instanța. Verdictul de acum nu este definitiv și poate fi contestat.