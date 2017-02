Minerul-văcar din Lupeni, amendat din nou

Bărbatul din Valea Jiului, care este angajat ca miner la Lupeni, dar care crește și vite, având peste zece vaci libere pe străzile orașului, a primit încă o amendă din partea autorităților pentru că nu se îngrijește de animale. Ion Gruia a fost sancționat acum de Direcția Sanitar-Veterinară cu 3000 de lei pentru că și-a lăsat vacile slobode prin oraș. Amenda a fost dată în condițiile în care el are sancțiuni în cuantum de circa 20.000 de lei primite în ultimii ani pentru același motiv, de la diverse instituții ale statului. Primarul orașului, Iacob Mezaroș, se declară exasperat de situația creată de animalele respective, el fiind cel care primește criticile pentru că autoritățile locale nu rezolvă situația vacilor care mănâncă gunoaie de la tomberoane pentru a nu muri de foame.

„Am încercat să discut cu dumnealui inclusiv în prezența camerelor de luat vederi și nu vrea să stăm de vorbă sub nicio formă. Șefii dumnealui la mină au încercat să îl facă să înțeleagă situația și în afară de faptul că le-a râs în față nu a făcut nimic altceva. Este o situație de neimaginat pentru că nici noi, ca autorități locale, nu mai suportăm să vedem animalele umblând libere pe străzi. Nu putem să le luăm însă să le ducem la un adăpost pentru că acel adăpost trebuie să aibă apă curentă, gresie și faianță și multe alte condiții pe care nu le îndeplinim. În plus, dumnealui ne-ar reclama că îi furăm vitele pentru că le are înregistrate la APIA pentru subvenții. E greu de rezolvat problema aceasta, mai ales când nu găsim înțelegere din partea proprietarului”, se plânge primarul din Lupeni, exasperat că vacile libere pe străzi îi fac praf imaginea în ochii turiștilor, mai ales că sunt suficient de mulți cei care urcă spre Straja și pot să vadă în orice moment animalele mâncând din tomberoanele de gunoi.

Gelu Ionescu