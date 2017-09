Nu și-au mai luat salariile de 3 luni!

Situație financiară complicată la Primăria Stănești, acolo unde angajații nu au mai fost plătiți cu nici un leu în ultimele trei luni și asta pentru că la bugetul local nu există suficiente resurse în acest sens. Cei 17 salariați, printre care și primarul localității, nu întrevăd nicio soluție rapidă pentru ca lucrurile să se rezolve, asta deși cu o lună în urmă inspectorii de muncă au trecut pe acolo și au impus un termen limită pentru data de 6 septembrie până la care să fie plătite lefurile restante. Atunci era vorba de două salarii, acum s-a ajuns la trei, iar speranța primarului Ștefan Blideanu o reprezintă o eventuală rectificare bugetară, care e de durată, ori plata de către concesionarii unor terenuri a banilor pe care îi datorează la bugetul local. Plata ar trebui făcută în următoarele zile, iar eventualele sume ar ajunge pentru a achita cel mult un salariu, ceea ce înseamnă că problema oricum rămâne nerezolvată.

“Avem probleme grave în a da salariile după ce anul trecut am avut lucrări începute de fostul primar, decontate de la bugetul local. Am rămas cu lucrări în plată de peste 6 miliarde de lei vechi, iar acum trei luni Finanțele ne-au blocat conturile pentru că înregistrăm arierate”, a explicat edilul. Practic, banii pe care bugetul local îi încasează merg la plata datoriilor din trecut și de abia după ce se va ajunge cu acestea la zi se va putea vorbi de plata salariilor. În tot acest timp angajații vin la muncă la fel ca atunci când și-ar fi încasat lefurile la zi. Niciunul nu îl blamează pe actualul primar, dat fiind că restanțele vin din urmă, dar așteaptă să vadă dacă problema se va rezolva pentru că în lipsa banilor ei nu au cu ce să își achite facturile și ratele. “Până acum a fost cum a fost pentru că a fost vara. Am mai avut prin grădină, la mine a mai câștigat soția, dar a început școala, trebuie pachețele zi de zi, sunt rate si tot felul de cheltuieli, ca într-o gospodărie. Nu știu cât mai merge treaba așa pentru că e nevoie de bani și la noi ca la oricine altcineva. De asta plecăm de acasă, nu, ca să muncim și să ducem un salariu?”, a spus unul dintre angajații Primăriei Stănești. Lucrurile sunt departe de a se rezolva, iar primarul așteaptă o rectificare bugetară. Nu știe câți bani ar putea primi, dar speră că va primi un ajutor din partea autorităților județene. În caz contrar nu va putea plăti salariile în continuare. Luna trecută, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a verificat situația neplății salariilor și a impus termen data de 6 septembrie pentru rezolvarea acesteia. Termenul a trecut însă fără ca în conturile Primăriei să apară banii necesari și angajații au rămas tot fără lefuri, nimeni neștiind când va putea fi rezolvată problema.

Gelu Ionescu