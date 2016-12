Parlamentari în ziua votului

Candidații la alegerile parlamentare din județul Gorj, eligibili sau nu, s-au arătat destul de optimiști, duminică, la ieșirea de la urne. Toți participanții la scrutin, din postura de candidați la Camera Deputaților și Senat, au creionat, prin proiectele și dorințele lor, un Parlament mai curat, o echipă parlamentară gorjeană mult mai eficientă, un județ diferit, dar dezvoltat, gorjeni mai uniți, cetățeni dornici să revină acasă din străinătate, dar și un viitor luminos copiilor noștri.

Candidatul UDMR Gorj pe locul întâi pe lista formaţiunii la Camera Deputaţilor, Cristian Tudor, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat “împotriva traseismului politic şi pentru dreptul cetăţenilor de a retrage mandatul acelor senatori şi deputaţi care nu îşi fac treaba în Parlamentul României”.

Acesta a spus că își dorește ca senatorii şi deputaţii să nu mai beneficieze de imunitate parlamentară. “Aş putea să vă spun mai bine pentru ce nu am votat: am ales să nu mai avem acea imunitate parlamentară, am ales împotriva traseismului politic şi am ales pentru dreptul cetăţenilor de a retrage mandatul acelor senatori şi deputaţi care nu îşi fac treaba în Parlamentul României, treabă pentru care sunt angajaţi. Trebuie să înţeleagă că sunt angajaţi şi nu sunt aleşi, pentru asta am ales azi”, a precizat Cristian Tudor. Candidatul UDMR nu a fost considerat unul eligibil în bătălia electorală din Gorj dar cu toate acestea proiectele lui Tudor au fost interesante pentru electorat.

Săvoiu, pentru schimbare

Candidatul PMP Gorj pe locul întâi pe lista formaţiunii politice la Senat, Ion Săvoiu, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat “pentru o schimbare”, acesta spunând că cetăţenii trebuie să conştientizeze că votul este “cu adevărat o datorie civică”.

“Am votat pentru o schimbare şi cred că este de datoria fiecăruia să conştientizeze că a ieşi la vot este cu adevărat o datorie civică, de cetăţean de onoare”, a precizat Ion Săvoiu. Alesul PMP nu a fost considerat unul eligibil, dar asta nu l-a oprit să facă o campanie activă, însă decentă.

Călinoiu a vrut gorjenii mai uniți

Candidatul independent la Camera Deputaţilor, Ion Călinoiu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Gorj, a declarat, duminică, la ieşirea din secţie, că a votat pentru ca “vocea gorjenilor să fie auzită în Parlamentul României”, punctând că îşi doreşte “să fim mai buni, mai uniţi”. “Am votat pentru ce ne dorim cu toţii: să fim mai buni, mai uniţi şi să ne reprezentăm. Cred că este momentul ca astăzi, 11 decembrie, vocea gorjenilor să fie auzită în Parlamentul României, iar solicitările lor să fie prioritate şi pentru cei ce îi vor reprezenta acolo”, a afirmat Ion Călinoiu.

Candidatul independent și-a prezentat în campanie 10 proiecte importante pentru Gorj, dar cu toate acestea toți contracandidații săi nu i-au dat însă șanse să obțină voturile necesare pentru a accede în Parlament.

Dian și Manta au vrut gorjenii înapoi acasă

Copreşedintele ALDE Gorj, senatorul Dian Popescu, candidat pe locul întâi pe lista formaţiunii politice la Camera Deputaţilor, a declarat, duminică, că a votat pentru “un parlament care să susţină un guvern care să înfiinţeze repede ministerul care să se ocupe de reîntoarcerea românilor care muncesc în străinătate”. Dian Popescu a afirmat că vrea ca “resursele ţării să nu mai fie vândute şi să rămână în România”.

“Am votat pentru un parlament care să susţină un guvern, guvern care să înfiinţeze repede ministerul care să se ocupe de reîntoarcerea românilor care muncesc în străinătate să muncească în România. Este imperativ important ca valoarea pe care o aduc în alte ţări aceşti oameni să o aducă în România din acest moment. Am votat ca fetiţa mea de şase ani să înveţe în România, am votat ca fetiţa mea de şase ani, în momentul în care îşi termină studiile în România, să lucreze în România. Am votat ca resursele ţării să nu mai fi vândute şi să rămână în România”, a spus senatorul Dian Popescu, văzut drept eligibil în Gorj la parlamentare.

Claudiu Manta, candidat la Senat, și-a exercitat dreptul de vot, ieri, la o secție din orașul Novaci. Acesta a declarat la ieșirea de la urne că a votat pentru reîntoarcerea tinerilor în Gorj, dar și pentru viitorul acestui județ. “Am votat petru o viață mai bună a românilor în general și a gorjenilor în special, dar și pentru tinerii județului pe care îi vreau înapoi acasă”, a menționat Manta, văzut eligibi doar dacă câștigătorul primei poziții la Senat, Florin Cârciumaru, se va retrage după câștigarea manadatului.

Liderul TSD a fost însoțit la secția de votare de mai mulți tineri din structura pe care acesta o conduce.

Vîlceanu s-a gândit la viitor

Preşedintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu, candidat pe locul întâi pe lista pentru Camera Deputaţilor, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat cu gândul la viitor. El a mai afirmat că “trebuie să vină momentul ca şi Gorjul să se dezvolte”.

“Am votat, în primul rând, cu gândul la faptul că oamenii trebuie să se prezinte la vot şi să nu lase pe alţii să voteze în locul lor, am votat cu gândul la viitor, cu gândul la faptul că va veni momentul sau trebuie să vină momentul ca şi Gorjul să se dezvolte, să arate ca alte părţi din ţară, mult mai dezvoltate. Am votat pentru ca judeţul Gorj, pentru ca Oltenia, pentru ca România să meargă înainte”, a precizat Dan Vîlceanu, candidat eligibil al PNL Gorj.

Weber, vot pentru un trai mai bun

Parlamentarul PSD, Mihai Weber, candidat eligibil la Camera Deputaților, a declarat, ieri, că a votat pentru ca românii să aibă un trai mai bun.

Acesta şi-a exprimat încrederea că, începând de azi, Gorjul va fi reprezentat în Parlament doar de deputaţi şi senatori care să-şi dea interesul pentru iniţierea de legi în folosul comunităţilor.

Ciocea cu așteptări, Iriza cu îngrijorări

Independentul Ion Ciocea a declarat la ieșirea de la urne că are mari aşteptări de la noua echipă parlamentară de la Gorj. Edilul din Bustuchin a mers şi el la vot pentru ca gorjenilor să le fie mai bine şi să nu mai fie nevoiţi să-şi părăsească locurile natale pentru un trai mai bun. Ciocea și-a făcut o campanie decentă chiar dacă i s-au dat, din start, șanse foarte mici de obținere a mandatului dorit.

Scarlat Iriza de la ALDE a fost, în schimb, cel mai matinal politician din judeţ, acesta prezentându-se, duminică, încă de la ora 07.00, la secţia de votare la care a fost arondat în comuna Dănciuleşti.

Deputatul Scarlat Iriza a susţinut că, iniţial, a fost îngrijorat privind prezenţa la urne, însă a precizat că speră ca gorjenii să iasă la vot pentru a-şi stabili favoriţii în Parlamentul României. Iriza a fost văzut, din start, potențial senator, asta deoarece liberalul Barbu nu a fost dorit de gorjeni pentru un astfel de mandat.

Văcaru, cu gândul la copii

În ceea ce îl privește pe fostul prefect de Gorj, Alin Văcaru, acesta a declarat că votul său de încredere a fost acordat parlamentarilor care au în mâini viitorul copiilor noştri.

Văcaru a fost văzut cu șanse mari de obținere a mandatului, urmare a prezenței scăzute la vot.

A. Stoica