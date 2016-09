Pensionar prins beat la volan

Un târgujian în vârstă de 66 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, a fost prins, miercuri, la volanul unui autoturism Mini One, deși consumase băuturi alcoolice. Pensionarul a fost depistat pe strada Calea Severinului, având o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. După ce a acceptat testarea cu etilotestul, conducătorul auto a refuzat recoltarea probelor biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. ”În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de sustragere de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoană aflată sub influența alcoolului”, a anunțat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj. Faptele sunt pedepsite cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă.

Loredana Fîciu