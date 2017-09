Ponta a explicat numirea lui Kovesi la DNA

Pentru că aproape toți foștii săi colegi din PSD i-au reproșat în timp că a susținut-o pe actuala șefă a DNA în funcție, în ciuda problemelor pe care le au membrii PSD cu procurorii anticorupție, Victor Ponta a decis să explice conjunctura din 2013 în care a ajuns să o nominalizeze pe Laura Codruța Kovesi în fruntea DNA. Într-o emisiune de luni seara la postul public de televiziune, deputatul de Gorj a declarat că în momentul în care a făcut nominalizarea respectivă era împreună cu Liviu Dragnea, Gabriela Oprea și alte trei persoane, a căror identitate nu a fost dezvăluită pe motiv că nu sunt implicate în politică. Fostul premier spune că prezența lui Dragnea lângă el în acel moment reprezintă și motivul pentru care nu este chemat la Comisia de Control a SRI. În plus, acesta afirmă că Dragnea a apreciat la acel moment propunerea făcută și nu a avut nimic împotriva lui Kovesi. Deputatul de Gorj a mai precizat cu această ocazie că audierea sa de luni de la DNA nu are legătură cu vreun dosar penal care l-ar putea viza pe Liviu Dragnea. Presa a relatat că în dosarul respectiv a fost audiat anterior și fostul premier Sorin Grindeanu, cercetările vizând modul în care insula Belina ar fi fost transferată de Guvern către Consiliul Județean Teleorman pentru ca mai apoi să ajungă la firma Tel Drum.

Firma respectivă a fost asociată mereu cu Liviu Dragnea, dar liderul PSD a declarat de fiecare dată că nu îi cunoaște pe acționari. Ponta a precizat în emisiunea televizată că ancheta de la DNA nu are legătură cu afacerea Belina și că nici nu s-a dus la audieri pentru a-l turna pe Dragnea.

„E paranoic dacă crede chestia asta (că îi vrea răul Ponta — n.r.), are și niște apucături paranoice — odată e trist, odată e luptător, odată e pisicos. Totdeauna spune invers. Cum să spui că: am fost în America și nu știam ce e cu Ordonanța 13. Pe bune? Îți bați joc de noi? Cum poți să spui: nu știu de TelDrum. Hai măi Liviu, ești serios? Zii și tu că nu e al tău TelDrum, dar să zici că nu-i cunoști? Mie mi se pare chiar o chestie paranoică la un moment dat să contești niște lucruri care…, adică minciuna își are loc în politică, dar cu un sens, cu un scop. Sau să spui că Șerban Nicolae vrea să schimbe legile justiției, iese Dragnea și zice: nu, nu sunt de acord. Vine Tăriceanu și zice: ar trebui să plece Kovesi, vine Dragnea și zice: n-ar trebui să plece, dar el ar vrea să plece. Nu se poate, una spui, alta gândești și alta faci”, a declarat Ponta în emisiunea de la TVR.

Gelu Ionescu