Ponta consideră alegerea lui Trump o “oportunitate” pentru România!

Alegerea surprinzătoare a lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite ale Americii nu i-a dat motive de îngrijorare fostului premier Victor Ponta. Deputatul de Târgu-Jiu a reacționat, ieri, pe Facebook la votul exprimat de americani și a apreciat că noul președinte poate reprezenta o “oportunitate” pentru România, asta dacă România știe să valorifice oportunitatea respectivă. “Opinia mea e clară – alegerea lui Trump nu este deloc un pericol pentru România – cum ne tot ameninţă Propaganda. Este oportunitatea pe care putem să o folosim pentru binele nostru, dacă suntem în stare. Şi în România în 11 decembrie putem să facem politică pentru popor – sau să lăsăm «Sistemul» şi pe «cioloşii» săi să ne decidă viaţa pentru că «ei ştiu mai bine»! Aş vrea să cred că şi noi putem fi ca americanii!”, a menționat Ponta pe contul său de Facebook.

Deputatul afirmă, la fel ca după fiecare rezultat al unui scrutin electoral, că alegătorii americani au votat așa cum au considerat de cuviință, indiferent de ceea ce le-au transmis analiștii sau “instituțiile”. Ponta a preluat chiar un citat al lui Trump folosit în campania electorală, fiind de acord cu faptul că politica trebuie să fie despre oameni. “«Politics must be about people» – a spus de multe ori Donald Trump în timpul campaniei sale – «Politica trebuie să fie despre oameni»! Nu despre ce «trebuie» sau despre cum «credem noi că e mai bine» sau despre «poporul e prost sau dezinformat şi nu înţelege ce trebuie să voteze» sau despre ce spun analiştii şi ce vor «instituţiile»! Cine nu a înţeles ce s-a întâmplat la Brexit nu înţelege nici acum. Şi nu va înțelege nici în continuare – şi mă refer în special la Propaganda din România! Iar poporul american a fost de acord cu Trump şi l-a votat! Şi Poporul ştie mai bine întotdeauna ce trebuie făcut!”, a menționat fostul premier.

Gelu Ionescu